Israele sotto attacco, Hamas fa strage a Gaza: ‘Ci sono molti corpi a terra’, lo strazio dei bimbi (VIDEO)

Il gruppo terroristico Hamas ha lanciato un attacco contro Israele con terroristi infiltrati da terra, aria e mare la mattina di sabato 7 ottobre e con continuo lancio di razzi.

L’esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, dando l’inizio della ‘Operazione Spade di ferro‘ per rispondere all’attacco senza precedenti lanciato da Hamas: l’esercito israeliano ha confermato il lancio di almeno 2200 razzi da Gaza, parlando di combattimenti in sette località.

“Cittadini d’ Israele, siamo in guerra” – ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, riferendo dell’ordine dato all’esercito di richiamare i riservisti e di “rispondere alla guerra con irruenza e un’ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora. Pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo” – ha sottolineato, mentre è salito a oltre 40 i morti e 740 feriti il ​​bilancio degli attacchi palestinesi contro il Paese. Da Gaza fonti palestinesi hanno riferito di 161 morti e oltre 900 feriti.

“Ci siamo svegliati alle 6:30 con gli allarmi, pensavamo fossero i soliti attacchi missilistici ma abbiamo iniziato a sentire degli spari per strada, sembrava provenissero dal parcheggio del nostro palazzo. Poi ci siamo resi conto che c’era qualcosa di insolito. Poi abbiamo iniziato a vedere gente di Hamas nei camioncini. Hanno bussato alle case dei residenti, che pensavano fossero soldati israeliani. Li hanno presi in ostaggio” – ha raccontato un testimone.

Il dramma di un bimbo che non trova i genitori nel Kibbutz

Un bambino è stato trovato nel Kibbutz Kfar Aza vicino al confine di Gaza, e i genitori non si vedono da nessuna parte, riferisce Tamir Steinman di Channel 12. Il piccolo è vivo. I residenti del kibbutz chiedono che chiunque abbia informazioni sulla famiglia del bambino si faccia avanti. Un giornalista di Channel 12 ha riferito che ci sono molti “corpi a terra a Gaza… immagini terribilmente gravi, scene difficili da descrivere”.