Auto si inabissa nel Po a Cremona: 67enne trovata morta, l’ipotesi

Pubblicato: 30 Ago, 2025 - ore: 20:02 #auto, #Cremona, #incidente, #Po
La tragedia all’alba

È di una donna di 67 anni di Cremona la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina, quando un’auto è finita nelle acque del Po nei pressi del circolo nautico “Mac”.

Due pescatori hanno dato l’allarme intorno alle 6:00 di sabato 30 agosto, notando un’auto che si inabissava lentamente nel fiume con i fari ancora accesi.

Le operazioni di recupero

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con il nucleo sommozzatori della Lombardia, e la Polizia di Cremona. Le ricerche sono state rese difficili dalla piena del Po e dalle forti correnti. L’auto, una Fiat Cinquecento, è stata individuata a circa 8 metri di profondità.

L’identificazione della vittima

Nel pomeriggio la famiglia ha confermato l’identità della donna. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario: è stato ritrovato un biglietto di addio.

Un fiume pericoloso

Le condizioni del Po, gonfio per le piogge dei giorni precedenti, hanno reso rischiose le operazioni di recupero. Per motivi di sicurezza, i soccorsi sono stati sospesi e riprenderanno appena possibile.

Indagini in corso

La Polizia sta visionando le telecamere di sorveglianza del lungo Po per ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia. La Procura di Cremona ha aperto un fascicolo per chiarire i contorni dell’accaduto.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

