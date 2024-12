Buon onomastico Nicola, oggi 6 dicembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 6 dicembre San Nicola di Bari, noto anche come San Nicola Magno, San Niccolò, San Nicolò, San Nicola di Myra e San Nicola dei Lorenzi. Le reliquie del vescovo di Myra, nato a Patara (Turchia) nel 270 e morto nel 337, sono custodite a Bari e Venezia. Dopo aver lasciato la sua città natale si trasferì a Myra, una città della Licia, provincia dell’Impero Bizantino. Fu acclamato Vescovo dal popolo ma, durante la persecuzione dei cristiani da parte di Diocleziano, fu imprigionato ed esiliato.

Acclamato Vescovo a Myra, liberato da Costantino dopo l’esilio

Nel 313 riprese l’attività apostolica grazie all’intervento di Costantino che lo liberò. Secondo la tradizione avrebbe condannato l’Arianesimo durante il Concilio di Nicea. Grazie al suo intervento furono distribuiti viveri a Myra durante un periodo di carestia e, per sua intercessione, furono ridotte le imposte. Si presume sia deceduto il 6 dicembre del 343.

Il miracolo di San Nicola, protettore dei bambini

Tra le leggende legate a San Nicola di Bari si narra che resuscitò tre bambini che erano stati uccisi da un perfido macellaio che li aveva messi sotto sale per venderne la carne. Un episodio per il quale è divenuto benefattore e santo protettore dei bambini. A San Nicola inoltre è legato il culto Santa Claus in Nord America, ripreso poi anche in Europa (Babbo Natale).

Il culto di San Nicola in Italia

In Italia il culto di San Nicola è radicato nelle regioni meridionali. A Bari il santo è festeggiato anche dal 7 al 9 maggio in occasione della traslazione delle ossa del Santo che furono trasferite da Myra al capoluogo pugliese. San Nicola e protettore anche dei marinai ed, in generale, di chiunque si trovi in difficoltà.

Significato del nome. Nicola è un nome maschile italiano di origine greca che vuol dire "vincitore o vincitrice ('nike': vittoria) nel e con il popolo ('laós')".

Buon onomastico Nicola, Nicoletta, Niccolò, Nicole: immagini da inoltrare su WhatsApp



Auguri di buon onomastico. Oggi 6 dicembre, in occasione della ricorrenza di San Nicola in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Nicola, Niccolò, Nicolò, Nicoletta. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare oggi 6 dicembre, per gli auguri di buon onomastico.