Auto si ribalta a Lecco: perdono la vita Simone Combi e Nicholas Combi, grave 20enne

Due ragazzi sono deceduti dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata intorno alle 2:30 di sabato 3 febbraio sulla Superstrada 36 Lungolario, nel comune di Civate alle porte di Lecco. Le vittime, 21 e 22 anni, si chiamavano Simone Combi, di Cassina Valsassina (Lecco), e Nicholas Combi di Maggio di Cremeno (Lecco).

Incidente mortale Lungolario, Simone Combi e Nicholas Combi sono deceduti sul colpo

Il ferito ha 20 anni, Alessio Zanotta di Rancio di Lecco, ed è ricoverato in terapia intensiva. Il tratto di vecchia Superstrada 36 dove è avvenuto l’incidente, in località Caviate, sul lungolago, prima del centro abitato di Lecco , è rimasto lungo chiuso al traffico nella notte, per consentire i rilievi necessari per risalire alle cause dell’incidente: il guidatore, secondo la prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo, un’utilitaria Toyota che si è più volte ribaltata.

L’auto si è ribaltata più volte, dolore e incredulità in Valsassina

Sul posto, oltre ai soccorsi di Areu, anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale che ha lavorato fino alle 6:40 per estrarre dalle lamiere i corpi dei due giovani. La notizia si è diffusa rapidamente in Valsassina dove le famiglie dei due giovani sono molto conosciute. Maurizio, papà di Simone Combi, per tanti anni è stato agente di Polizia Locale a Cassina Valsassina.