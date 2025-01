Auto si ribalta sulla Volterrana, muore lo storico tifoso della Fiorentina Ciccio del Fiorenza

Massimiliano Mearini detto Ciccio del Fiorenza

Si chiamava Massimiliano Mearini, il 56enne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la sera di giovedì 9 gennaio sulla via Volterrana a Firenze.

Firenze, l’auto del 56enne Massimiliano Mearini è finita fuori strada e si è capovolta: è morto sul colpo

La vettura a bordo della quale viaggiava ha iniziato a sbandare e dopo una trentina di metri e finita fuori strada ribaltandosi. Il violento impatto non ha dato scampo a Massimiliano Mearini che è deceduto sul colpo. Molto conosciuto in città come Ciccio del Fiorenza, era uno dei tifosi storici della Fiorentina e fondatore e presidente del Viola club Fiorenza. Il 56enne era anche uno storico calciante dei Verdi. In tanti lo stanno ricordando in queste ore sui social.

Appena si è diffusa la ferale notizia il mondo viola ha ricordato Mearini sui social come prezioso punto di riferimento del club gigliato. In tanti hanno condiviso aneddoti e foto legati alle trasferte ed alle partite viste in curva Fiesole. Commosso il ricordo del Museo Fiorentino che ha evidenziato le grandi qualità umane e il grande amore per la Fiorentina di Ciccio del Fiorenza.