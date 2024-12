Malore in campo per Edoardo Bove, durante Fiorentina-Inter. La partita di Serie A iniziata alle 18:00 di domenica 1° dicembre è stata sospesa dopo che il calciatore si è accasciato a terra all’improvviso, intorno al quarto d’ora. In campo ci sono stati momenti concitati, con i giocatori in lacrime, e il giocatore è stato portato via da un’ambulanza.

L’arbitro Doveri ha mandato tutti negli spogliatoi, fermando ufficialmente la partita. La Lega Serie A ha fatto sapere che la gara è stata “sospesa per emergenza medica”. A quanto risulta dalle prime informazioni, Edoardo Bove si stava allacciando gli scarpini e, dopo essersi alzato, è crollato a terra. La sfida è stata sospesa e ufficialmente rinviata. Secondo i primi aggiornamenti respira autonomamente.

Il centrocampista viola avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica causata avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti.

A breve il giocatore verrà sottoposto a Tac, aveva spasmi. Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo aver allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s’accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfries e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Edoardo Bove con le mani fra i capelli.

