Auto si schianta contro guardrail a Cinisello Balsamo, muore la 26enne Arianna Paola Alberga

Una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 2:00 di lunedì 11 novembre a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Arianna Paola Alberga era a bordo di un’auto guidata da un ragazzo di 26 anni, di origine albanese, che, per cause non ancora del tutto chiarite, è finita contro un guardrail, in via Enrico Ferri.

Incidente mortale a Cinisello Balsamo, alla guida c’era un amico della vittima: Arianna Alberga è morta sul colpo

Per lei non c’è stato nulla da fare, l’impatto le è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il ragazzo, residente a Lodi, che era alla guida della Ford Focus ha riportato un trauma al volto e ad una gamba ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele.

L’uomo è stato sottoposto all’alcol test. Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi del sinistro. Arianna Paola Alberga era originaria di Segrate ed avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 30 novembre.