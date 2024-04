Azzurra Carnelos, Oderzo piange la mamma che ha sfidato il cancro per dare alla luce suo figlio

Non ce l’ha fatta Azzurra Carnelos, la mamma coraggio di Oderzo che aveva deciso di portare avanti la gravidanza dopo aver scoperto a luglio la recidiva del cancro a seno. La 33enne desiderava fortemente diventare madre ed ha deciso di iniziare le nuove cure dopo aver dato alla luce Antonio.

Azzurra Carnelos ha scoperto la recidiva del cancro a seno quando era in dolce attesa

Terminata la 32esima settimana si è proceduto con il parto per permettere ad Azzurra Carnelos di proseguire le cure contro la malattia, rivelatasi molto aggressiva. La donna temeva infatti che la chemioterapia potesse crearle conseguenze pericolose durante la gravidanza. Per otto mesi ha potuto coccolare e abbracciare Antonio nella speranza di vincere nuovamente la battaglia con il mostro che aveva bussato alla sua porta per la prima volta nel 2019.

Aveva deciso di fare un controllo dopo aver sognato la nonna morta per un tumore al seno che le diceva di farsi visitare al più presto. La diagnosi fu infausta ma il cancro viene preso per tempo e con la sua tenacia la 33enne sembra essere guarita definitivamente. Dai successivi controlli sembrava che quell’indesiderato ospite fosse soltanto un brutto ricordo.

Aveva ripreso le cure dopo essere diventata mamma di Antonio, cordoglio e dolore a Oderzo

A luglio 2023 la scoperta della recidiva durante i controlli per la gravidanza (scoperta a febbraio). Questa volta la malattia è più aggressiva e per Azzurra Carnelos la fiammella della speranze si è spenta definitivamente venerdì 12 aprile. “Andrà tutto bene” – ha detto alla madre prima di chiudere gli occhi. Lascia il piccolo Antonio, voluto fortemente, e il marito, Francesco Favero, conosciuto durante gli studi universitari. Insieme si sono laureati nel 2015, la 33enne con 110 e lode in Economia bancaria e Finanza. I funerali sono stati celebrati domenica 14 aprile.