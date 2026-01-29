Ritrovata Azzurra Ferretti a Roma: sta bene, la 19enne era in zona Tiburtina

Azzurra Ferretti

Scomparsa a Roma: Azzurra Ferretti irraggiungibile dalla sera del 26 gennaio

L’allarme è rientrato. Azzurra Ferretti è stata ritrovata dopo ore di grande apprensione. Della ragazza di 19 anni si erano perse le tracce dalla sera di lunedì 26 gennaio. I genitori, preoccupati per l’assenza della giovane e il cellulare spento, hanno subito allertato i carabinieri della stazione Tor Vergata, dando il via a ricerche serrate in tutta la capitale.

Dalle prime ricostruzioni, l’ultima posizione del suo smartphone risultava in via Palmiro Togliatti, nel quadrante Est di Roma, area Tiburtina. La giovane, alta 1,72 metri e bionda, con un peso di circa 62 chili, era stata vista l’ultima volta intorno alle 21:54.

Le tensioni familiari e la possibile causa dell’allontanamento

Secondo quanto riferito dai familiari, Azzurra aveva trascorso la serata precedente al suo allontanamento dal fidanzato, con cui avrebbe avuto un litigio per motivi futili. La mattina seguente, il 26 gennaio, si era recata a casa della nonna, sempre nella zona di Centocelle, dove sarebbe rimasta fino al pomeriggio prima di sparire nel nulla.

Non si trattava, per la famiglia, del primo episodio di allontanamento: in passato Azzurra si era già allontanata da casa per brevi periodi, spesso facendo ritorno spontaneamente. Tuttavia, questa volta la preoccupazione è stata maggiore perché il cellulare risultava spento dalle 23:03 e non era possibile contattarla.

La mobilitazione di Chi l’ha visto? e delle autorità

Dopo la denuncia dei genitori, la vicenda è stata segnalata anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, che ha amplificato l’appello per ritrovare la giovane. Numerosi anche gli elementi raccolti dai carabinieri che sono poi risultati decisivi per il ritrovamento.

L’allarme per Azzurra ha mobilitato la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia con messaggi di solidarietà e supporto, condividendo informazioni e segnalazioni sui social network. La preoccupazione era palpabile, anche perché i precedenti episodi di allontanamento avevano sempre avuto esiti positivi, ma stavolta il tempo trascorso senza notizie alimentava ansia e timori.

Il ritrovamento a Tiburtina: la conferma dei carabinieri

Fortunatamente, le ricerche hanno avuto un esito positivo: Azzurra è stata ritrovata nella zona di Tiburtina. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, la giovane sta bene, senza alcun danno fisico, e sarà ora riaccompagnata dai familiari.

La notizia ha immediatamente sollevato la famiglia, che in queste ore aveva vissuto momenti di autentico terrore, tra apprensione, telefonate agli amici e monitoraggio dei social della ragazza. L’avvocata della famiglia aveva confermato che il ritrovamento avvenuto senza conseguenze fisiche è stato un sollievo enorme.