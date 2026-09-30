Cascina, bambina di 8 anni investita con il nonno: rianimata e operata d’urgenza, trasferita al Meyer

L'incidente si è verificato in via Tosco Romagnola

Il drammatico investimento a Titignano: la piccola è stata intubata e rianimata sul posto, poi il trasferimento in elicottero a Firenze

È stata rianimata e intubata sul posto, poi trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico prima del trasferimento in elicottero al Meyer di Firenze. Sono gravissime le condizioni di una bambina di 8 anni, investita nel primo pomeriggio insieme al nonno di 78 anni lungo la via Tosco Romagnola a Titignano, frazione di Cascina, in provincia di Pisa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 30 settembre. La bambina si trovava con il nonno quando i due sono stati travolti da una Dacia condotta da un uomo di circa 70 anni.

Secondo le informazioni più recenti, non erano appena usciti da scuola: il nonno era con la nipote per accompagnarla agli allenamenti. L’abitazione della famiglia si trova proprio di fronte alle strisce pedonali nel punto in cui è avvenuto l’investimento.

L’impatto e i soccorsi: la bambina rianimata sul posto

Dopo l’impatto, il conducente della Dacia si è immediatamente fermato. Le condizioni della bambina sono apparse subito estremamente gravi.

Il personale sanitario intervenuto sul posto ha avviato le manovre necessarie per stabilizzarla. La piccola è stata rianimata e intubata prima di essere trasferita d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Una volta arrivata nella struttura ospedaliera, i medici l’hanno portata immediatamente in sala operatoria per sottoporla a un intervento chirurgico.

Al termine dell’operazione è stato deciso il trasferimento al Meyer di Firenze, centro pediatrico specializzato. La bambina è stata quindi trasferita in elicottero, mentre proseguono le cure.

Il nonno ricoverato in codice rosso

Anche il nonno, 78 anni, è rimasto ferito nell’investimento. Per lui è stato disposto il ricovero in codice rosso a causa di un politrauma.

A differenza della nipote, l’uomo è rimasto sempre cosciente dopo l’impatto.

Sono stati attivati diversi mezzi di soccorso: sul posto sono intervenuti l’automedica e due ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa.

La polizia municipale ricostruisce la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Cascina, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.

Al momento non risultano elementi per attribuire responsabilità sulla base delle sole prime informazioni. Saranno gli accertamenti a chiarire come sia avvenuto l’impatto e le circostanze in cui la bambina e il nonno si trovavano sulla strada.

Il conducente della Dacia, subito dopo l’investimento, si è fermato e ha atteso l’arrivo dei soccorsi.

Per la piccola, intanto, la situazione resta particolarmente delicata: dopo essere stata rianimata sul posto, operata a Cisanello e trasferita al Meyer, è ora affidata alle cure dei sanitari dell’ospedale pediatrico fiorentino.