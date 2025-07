Bambina di 5 anni cade dalla nave da crociera Disney Dream: il padre si tuffa e la salva in mare aperto

Il papà e la bimba soccorsi dopo il miracoloso salvataggio

Indagine sulla caduta dalla nave Disney Dream

La tranquilla crociera tra Bahamas e Fort Lauderdale si è trasformata in un dramma domenica 29 giugno quando una bambina di 5 anni è caduta in mare dalla nave da crociera Disney Dream. Le autorità della Florida meridionale stanno indagando sull’incidente per capire le dinamiche che hanno portato alla caduta della piccola.

Il salvataggio eroico del padre

Immediatamente dopo la caduta, il padre si è tuffato in mare per seguire la figlia, tenendola a galla per oltre 20 minuti. Un video amatoriale mostra l’uomo con la bimba tra le braccia, mentre attendono il recupero da parte dell’equipaggio. I passeggeri a bordo hanno assistito all’evento con apprensione, festeggiando alla fine il loro salvataggio.

Smentita delle speculazioni sui social

L’ufficio dello sceriffo di Broward ha chiarito che la bambina non era trattenuta dal padre sul parapetto, smentendo le false notizie circolate sui social media. Secondo testimoni e indagini preliminari, la piccola si è arrampicata sulla ringhiera mentre i genitori erano vicini ma non direttamente coinvolti nel momento della caduta.

Le condizioni della nave e le misure di sicurezza

La nave Disney Dream è dotata di barriere protettive e sistemi di sicurezza avanzati, inclusi sensori a infrarossi per rilevare cadute in mare. Il salvataggio è stato rapido grazie alla prontezza dell’equipaggio, addestrato a gestire situazioni di emergenza come previsto dal Cruise Vessel Security and Safety Act.

Rescate de📹 en el océano tras niña caer desde #crucero #disney el heroico padre se lanzó sin pensarlo dos veces y luego la tripulación del Disney Dream hicieron excelente labor. Todos llegaron vivos al barco🌟🙏👏🏻 Fotos y videos cortesía -JIMNI38 pic.twitter.com/nzxqWOIbPk — Rose Mary Santana (@rosemarysantan2) June 30, 2025