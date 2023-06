Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, il bisticcio mentre giocava: ore di apprensione per Kata

Sono ore di ansia a Firenze per la scomparsa di una bambina di 5 anni, di origini peruviana, in zona Novoli. Secondo una prima ricostruzione Cataleya Alvarez, chiamata da tutti Kata, prima di far perdere traccia di sé, intorno alle 13 di sabato 10 giugno, era nel palazzo dove vive, l’ex hotel Astor occupato da varie famiglie, mentre la madre era al lavoro.

Cataleya Alvarez è scomparsa dall’ex hotel Astor mentre giocava con altri bambini, la madre era a lavoro

Sembra che la piccola si sia allontanata dopo aver bisticciato con altri bambini con i quali stava giocando in cortile. Al rientro a casa la madre di Cataleya non l’ha trovata e l’ha iniziata a cercare con l’aiuto della comunità peruviana ed ha poi denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

La donna sta seguendo in strada le ricerche condotte dai carabinieri con le unità cinofile, tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi, nell’area intorno al palazzo occupato dove vive con la figlia, vicino al fiume Mugnone (perlustrati gli argini) in prossimità del parco delle Cascine. Resta da capire, anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile

Gli appelli sui social, la madre in strada per tutta la notte a cercarla: dalle telecamere possibili elementi utili

Uno dei cani, lasciato libero, si poi diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro palazzo poco distante dove sono entrati anche i militari nella speranza di trovarla o quanto meno di rinvenire elementi utili alle ricerche. Tanti gli appelli diffusi sui social e via Whatsapp per cercare la piccola scomparsa a Firenze e invitare chiunque avesse notizie a fornirle. Cataleya Alvarez ha i capelli e gli occhi scuri, e al momento della scomparsa indossava dei pantaloni lunghi rosa.