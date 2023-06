Silvio Quaranta ritrovato a Torino poche ore dopo l’appello dello zio a Chi l’ha visto

É stato ritrovato Silvio Quaranta, il 39enne scomparso sabato 3 giugno da Battipaglia. L’uomo è stato rintracciato dalle forze dell’ordine a Torino poche ore dopo l’appello lanciato dallo zio a Chi l’ha visto nel corso della puntata del 7 giugno.

Silvio Quaranta era scomparsa da Battipaglia sabato 3 giugno

Il congiunto aveva spiegato che non era la prima volta che Silvio Quaranta si era allontanato improvvisamente ma aveva subito rassicurato i parenti. Il lungo silenzio aveva allarmato la famiglia ed in particolare lo zio, molto legato al 39enne, e il fratello. L’uomo era stato riaccompagnato a casa alle 19:30 del 3 giugno ma non era rientrato nella sua abitazione. Indossava una maglietta nera a maniche corte, pantaloni corti marroni, scarpe da ginnastica nere. Il cellulare risultava spento e con sé non aveva i documenti.

La scomparsa era stata denunciata ai militari della compagnia di Battipaglia, agli ordini del comandante Samuele Bileti. “Torna a casa, non succede niente. Se non riesci a rientrare ti vengo a prendere io ovunque ti trovi. Hanno anche aperto il pub del tuo amico, torna che andiamo a giocare a carte” – ha spiegato lo zio di Silvia Quaranta durante il collegamento con Federica Sciarelli.

Federica Sciarelli si era unita all’appello dello zio a Chi l’ha visto: ‘Vengo a giocare a carte anche io’

“Lui è bravo a scopa, vince spesso con me” – ha aggiunto l’uomo con la conduttrice di Chi l’ha visto che ha rivelato di essere pronta ad unirsi alla partita. “Anche a me piace giocare a carte”. Dopo quattro giorni di ricerche e timori Silvio Quaranta è stato rintracciato in buone condizioni di salute a Torino.