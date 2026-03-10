Famiglia del bosco, l’appello di Nathan Trevallion: ‘Basta proteste davanti alla casa famiglia’

L'apppello di Nathan

Perché i “bambini del bosco” sono stati affidati a una casa famiglia?

La vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”, che da mesi divide l’opinione pubblica italiana, torna al centro dell’attenzione con un appello diretto del padre dei tre bambini.

Nathan Trevallion, lasciando la casa famiglia dove si trovano attualmente i figli, ha lanciato un messaggio chiaro: fermare presidi e proteste davanti alla struttura.

I tre bambini erano stati allontanati dai genitori nel novembre scorso con un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il tribunale aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan Trevallion e la compagna Catherine Birmingham, ordinando il trasferimento dei minori in una casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti.

Una decisione che ha scatenato un acceso dibattito mediatico e politico, trasformando la vicenda in uno dei casi più discussi degli ultimi mesi.

Cosa ha detto il padre dei bambini dopo le proteste?

Nathan Trevallion ha deciso di intervenire pubblicamente per chiedere di abbassare i toni.

“Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a quando questo non succederà preferisco che restino qui”, ha dichiarato.

Il padre ha poi voluto ringraziare tutte le persone che negli ultimi mesi hanno espresso solidarietà alla famiglia, ma allo stesso tempo ha chiesto rispetto per la situazione delicata che stanno vivendo i figli.

“Ringrazio tutti per la vicinanza, ma chiedo con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private”.

Secondo Trevallion, manifestazioni e tensioni pubbliche rischiano di rendere ancora più complicata una vicenda già molto dolorosa.

Perché il caso della famiglia del bosco ha provocato proteste in tutta Italia?

La decisione del tribunale di allontanare i bambini dalla famiglia ha provocato un’ondata di indignazione sui social e in alcune piazze italiane.

Molti attivisti e cittadini hanno organizzato presidi davanti alla casa famiglia di Vasto, chiedendo il ritorno dei minori ai genitori.

La storia della famiglia, che viveva in una casa immersa nel bosco nei dintorni di Chieti, ha alimentato un forte dibattito pubblico su temi delicati come:

l’educazione dei figli fuori dai modelli tradizionali

l’intervento dello Stato nelle dinamiche familiari

i limiti dell’autonomia genitoriale

Proprio questo clima di forte polarizzazione ha portato il padre dei bambini a chiedere una pausa dalle proteste.

Perché la presidente del Tribunale dei minori è stata messa sotto protezione?

Nel frattempo, la vicenda ha avuto anche conseguenze sul piano della sicurezza istituzionale.

La presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, è stata posta sotto protezione con vigilanza delle forze dell’ordine durante gli spostamenti.

La decisione è arrivata dopo attacchi e minacce ricevuti sui social, legati proprio ai provvedimenti firmati dalla magistrata nel caso della famiglia del bosco.

Angrisano aveva infatti firmato:

l’ordinanza di allontanamento dei tre bambini dai genitori

il provvedimento che disponeva l’ allontanamento della madre dalla casa famiglia

l’eventuale trasferimento dei minori, anche con l’intervento della forza pubblica, se necessario

La nota dei magistrati: “Toni aggressivi e non continenti”

La tensione generata dal caso ha spinto la presidente Angrisano e il pubblico ministero del Tribunale dei minori dell’Aquila, David Mancini, a diffondere una nota ufficiale.

Nel documento i magistrati hanno denunciato il clima che si è creato attorno alla vicenda, parlando di “toni aggressivi e non continenti” nel dibattito pubblico.

Un segnale che mostra quanto il caso della famiglia del bosco sia diventato ormai una questione nazionale.

Cosa succederà ora ai bambini?

Per il momento i tre minori restano nella casa famiglia di Vasto, in attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria.

Il padre continua a ribadire il desiderio che i figli possano tornare a vivere con i genitori, ma nel frattempo ha scelto di chiedere calma a chi manifesta in loro favore.

“Non voglio che i miei figli vadano via da Vasto”, ha detto Trevallion.

Un messaggio che sembra voler riportare la vicenda su un terreno più silenzioso e meno mediatico, nella speranza che il futuro dei bambini possa essere deciso lontano dalle tensioni della piazza.