“Aiuto!” poi il vuoto: il dramma di Louis sul tetto, il dettaglio della finestra forzata e l’ipotesi del selfie

Cosa è successo davvero sul tetto di via Piave a Bologna?
Non solo una tragica caduta. Ora emerge una dinamica ancora più inquietante dietro la morte di Louis Pisha, il bambino di 12 anni precipitato nel vuoto in via Piave a Bologna.
Secondo le testimonianze dei residenti, i ragazzi non sarebbero arrivati sul tetto per caso.
Avrebbero forzato una finestra per raggiungere il lastrico solare, normalmente chiuso a chiave.
Un dettaglio che cambia la prospettiva: non un accesso libero, ma un ingresso proibito violato per gioco.
Perché i ragazzi erano saliti sul tetto?
L’ipotesi più accreditata è semplice, quasi banale nella sua drammaticità:
volevano scattare foto, forse un selfie al tramonto.
Sei ragazzi, tutti giovanissimi, sul tetto di un grattacielo. Una scena che oggi appare irreale, ma che racconta una quotidianità fatta di sfide, leggerezza e inconsapevolezza del rischio.
Louis non viveva in quel palazzo. Nemmeno i suoi amici.
Come è avvenuta la caduta? La ricostruzione
La sequenza è rapida, devastante.
- I ragazzi raggiungono il tetto passando da una finestra forzata
- Si avvicinano al lucernario, una cupola in plexiglass
- Louis sale sopra la struttura
- Il plexiglass cede improvvisamente
A quel punto, il dramma.
Il 12enne precipita nella tromba delle scale. Prima, però, tenta disperatamente di salvarsi.
Gli ultimi istanti: “Si è aggrappato e ha chiesto aiuto”
Il racconto dei testimoni è straziante.
Louis riesce ad aggrapparsi per qualche secondo. Urla.
“Aiuto”.
Gli amici provano a trattenerlo. Gridano. Chiamano soccorso.
Ma il tempo è troppo poco.
Le forze non bastano.
Il bambino scivola e cade per diversi piani, fino all’atrio.
Cosa stanno accertando gli investigatori
Sul caso stanno lavorando gli agenti del commissariato Santa Viola e la squadra Mobile. Il pubblico ministero Mariangela Farneti valuterà eventuali accertamenti, anche se la dinamica appare già chiara.
Al momento:
- non emergono responsabilità dirette di terzi
- l’accesso al tetto era teoricamente interdetto
- resta il nodo della sicurezza e della protezione delle aree pericolose
Il punto critico: sicurezza o imprudenza?
La tragedia riapre una questione delicata.
Da un lato:
- un’azione imprudente (forzare un accesso, salire su una struttura fragile)
Dall’altro:
- la presenza di elementi pericolosi facilmente raggiungibili
Il lucernario in plexiglass, progettato solo per far passare la luce, non poteva sostenere peso umano. Ma era davvero impossibile arrivarci?
Un quartiere segnato dal dolore
Via Piave torna sotto i riflettori per l’ennesima tragedia. A pochi metri, nel 2024, venne ucciso il 17enne Fallou Sall.
Due storie diverse, unite da un destino tragico e da una comunità ancora una volta sconvolta.
Una fatalità che lascia domande aperte
Quella di Louis Pisha appare come una fatalità. Ma non una fatalità cieca.
Ci sono scelte, leggerezze, forse sottovalutazioni.
E c’è soprattutto una catena di eventi che, in pochi minuti, ha portato a un epilogo irreversibile.
Il silenzio dopo le urla
Restano le immagini raccontate dai testimoni:
un bambino che si aggrappa, gli amici che urlano, il vuoto.
E poi il silenzio.