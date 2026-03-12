Notizie Audaci

Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli: il bambino di 9 anni chiama il 112 e salva la madre

Pubblicato: 12 Mar, 2026 - ore: 23:53 #madre picchiata, #Mantova, #tubo
I carabinieri sono intervenuti dopo la telefonata del figlio della donna picchiata nel mantovano

Come un bambino di 9 anni ha fermato una violenza domestica

Una telefonata disperata, fatta con il cuore in gola e le lacrime agli occhi, ha evitato che una violenza domestica potesse trasformarsi in una tragedia.

È stato un bambino di appena 9 anni a chiamare il 112 per chiedere aiuto mentre il padre stava picchiando la madre con un tubo metallico all’interno della loro casa a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.

Dall’altra parte del telefono l’operatore della centrale operativa dei carabinieri ha cercato di tranquillizzarlo mentre raccoglieva le informazioni necessarie.

Pochi minuti dopo una pattuglia è arrivata sul posto.

Che cosa è successo nella casa di famiglia

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi.

L’uomo, un marocchino di 37 anni, avrebbe iniziato a colpire la moglie, una connazionale di 30 anni, utilizzando un tubo di metallo.

Alla scena hanno assistito i due figli della coppia:

  • il bambino di 9 anni, che ha dato l’allarme
  • il fratellino di 4 anni

La situazione all’interno dell’abitazione è apparsa immediatamente molto grave.

La telefonata che ha salvato la donna

Il figlio maggiore, vedendo la madre in pericolo, ha preso il telefono e ha chiamato il numero di emergenza 112.

Durante la telefonata il bambino, visibilmente spaventato, ha raccontato all’operatore che il padre stava picchiando la madre con un tubo.

L’operatore ha mantenuto il contatto con lui per calmarlo e rassicurarlo mentre inviava immediatamente una pattuglia dei carabinieri.

Quando i militari sono arrivati, hanno ricostruito quanto accaduto e fermato l’uomo.

L’arresto e la decisione del giudice

Il 37enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Il giudice ha inizialmente convalidato l’arresto, disponendo però la scarcerazione con alcune restrizioni:

  • divieto di tornare nell’abitazione
  • divieto di avvicinarsi alla moglie e ai figli

Ma la vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo.

L’uomo era già affidato ai servizi sociali

Dai controlli è emerso che il 37enne era già affidato ai servizi sociali.

Prima della sua uscita dal carcere, il magistrato di sorveglianza di Mantova ha deciso di aggravare la misura.

L’affidamento in prova è stato quindi revocato e sostituito con la carcerazione.

Una decisione presa proprio alla luce della gravità dell’episodio.

Le condizioni della donna

La donna aggredita è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

I medici le hanno riscontrato lesioni con una prognosi di dieci giorni.

Nonostante le ferite, la situazione avrebbe potuto essere molto più grave.

E probabilmente lo sarebbe stata se il figlio maggiore non avesse trovato il coraggio di chiedere aiuto.

Il coraggio di un bambino

In questa storia drammatica emerge il gesto di un bambino che, nonostante la paura, ha deciso di reagire.

La sua telefonata ha permesso ai carabinieri di intervenire rapidamente e interrompere l’aggressione.

Un gesto che dimostra quanto, anche nei momenti più difficili, il coraggio possa arrivare da dove meno ci si aspetta.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.



