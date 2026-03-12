Uomini e Donne, Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca: la reazione social di Matteo Stratoti accende il gossip

La scelta di Sara Gaudenzi

Chi ha scelto Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

Alessio Rubeca arriva a Uomini e Donne in un momento delicato per il trono di Sara Gaudenzi, rimasto senza figure di riferimento dopo gli addii di Jakub, Marco e Simone. Il suo ingresso non passa inosservato, anche perché in studio ritrova Ciro Solimeno, con cui condivide un rapporto di amicizia e un ambiente lavorativo comune.

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, Alessio sarebbe addirittura il titolare dell’agenzia in cui lavora Ciro, dettaglio che ha immediatamente alimentato discussioni e sospetti tra i fan del programma.

Rubeca si presenta come un ragazzo sicuro, diretto e abituato a muoversi in contesti dinamici. Prima ancora di entrare in studio, aveva iniziato a seguire Sara sui social e le aveva scritto quando lei era ancora corteggiatrice di Flavio Ubirti. Un gesto che oggi assume un peso diverso, perché mostra un interesse nato ben prima del suo arrivo davanti alle telecamere.

Perché la scelta di Sara Gaudenzi ha sorpreso i fan

Il trono di Sara Gaudenzi è stato uno dei più discussi dell’attuale stagione.

La tronista si è trovata più volte al centro di dinamiche complesse con diversi corteggiatori.

Nelle ultime settimane l’attenzione del pubblico si era concentrata soprattutto su Matteo Stratoti, con cui Sara aveva vissuto momenti intensi e anche confronti accesi.

Proprio per questo motivo la scelta finale di Alessio Rubeca ha sorpreso molti telespettatori.

Secondo le anticipazioni, la decisione sarebbe arrivata dopo settimane di conoscenza e diversi momenti di confronto sia in esterna sia in studio.

La reazione social di Matteo Stratoti dopo la scelta

La scelta di Sara Gaudenzi ha immediatamente scatenato il dibattito tra i fan del programma.

Poco dopo la diffusione delle anticipazioni, Matteo Stratoti ha pubblicato un video sui social che molti utenti hanno interpretato come una possibile reazione alla decisione della tronista.

Nel video compare il brano “Cosa vuoi che sia” di Ligabue, accompagnato da alcune frasi della canzone che parlano del tempo che passa e delle difficoltà da affrontare.

Un gesto che non è passato inosservato ai follower del programma.

Tra i commenti si leggono due interpretazioni principali:

chi pensa che si tratti di una risposta indiretta alla scelta di Sara

chi invece ritiene che sia semplicemente un messaggio personale

Come spesso accade con Uomini e Donne, i social si sono trasformati in un vero e proprio tribunale del gossip.

Matteo Stratoti

Chi è Alessio Rubeca, il nuovo fidanzato della tronista

Ma chi è il ragazzo scelto da Sara Gaudenzi?

Alessio Rubeca è un imprenditore romano che lavora nel settore immobiliare ed è titolare di un’agenzia.

Il suo profilo Instagram, alerubb_7, è piuttosto attivo e mostra molti momenti della sua vita quotidiana.

Sul suo passato sentimentale, però, si sa poco.

Non risultano infatti post o foto dedicate a relazioni precedenti.

Il dettaglio che ha fatto discutere i fan, il legame con Ciro Solimeno

L’ingresso di Alessio Rubeca nel programma non è passato inosservato neppure per un altro motivo.

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, il corteggiatore avrebbe un legame con Ciro Solimeno, altro volto noto del programma.

I due infatti lavorerebbero nello stesso ambiente professionale e, secondo alcune indiscrezioni, Rubeca sarebbe addirittura il titolare dell’agenzia in cui lavora Ciro.

Un dettaglio che ha immediatamente alimentato discussioni tra i fan più attenti alle dinamiche del programma.

L’interesse per Sara nato prima del programma

Un elemento curioso riguarda l’origine dell’interesse di Alessio per la tronista.

Secondo quanto emerso, Rubeca avrebbe iniziato a seguire Sara sui social già prima di entrare nel programma.

Le avrebbe scritto quando lei era ancora corteggiatrice di Flavio Ubirti, dimostrando che l’interesse per lei era nato molto prima delle telecamere.

Un particolare che oggi assume un significato diverso, visto l’esito finale del percorso.

Quando vedremo la scelta in televisione

Per vedere come si è svolto davvero il momento della scelta bisognerà però attendere la messa in onda.

La puntata registrata il 12 marzo sarà trasmessa nelle prossime settimane su Canale 5.

Solo allora il pubblico potrà scoprire tutti i dettagli:

il discorso finale della tronista

la reazione di Alessio Rubeca

il clima in studio dopo la decisione

E soprattutto capire se quella tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sarà una storia destinata a durare anche lontano dalle telecamere.