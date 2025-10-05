Bimbo di tre anni morso al volto dal cane del nonno: paura a Nervesa della Battaglia

Il bimbo è stato morso da un cane di razza Pastore del Lagorai

Tragedia sfiorata in casa del nonno

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 5 ottobre a Nervesa della Battaglia (Treviso), dove un bambino di soli tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai.

L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione del nonno del piccolo, mentre il bimbo stava giocando con l’animale nella cucina di casa.

Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, appartiene alla compagna del nonno. Per cause ancora in corso di accertamento, l’animale ha improvvisamente aggredito il piccolo, mordendolo al volto.

L’intervento dei soccorsi

Subito dopo l’aggressione, i familiari hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso Emergenza, atterrato nei pressi dell’abitazione per trasportare d’urgenza il bambino all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Il piccolo ha riportato ferite al labbro e nella zona sotto l’occhio sinistro. Dopo le prime cure, i medici hanno confermato che le lesioni sono di media gravità e che non è in pericolo di vita.

Indagini in corso sull’accaduto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Nervesa della Battaglia, che stanno raccogliendo testimonianze e accertando la dinamica dei fatti.

Il cane, secondo le prime informazioni, non aveva mai mostrato comportamenti aggressivi in passato.

Il sindaco di Nervesa, interpellato dopo l’episodio, ha ricordato che si tratta del secondo caso analogo in pochi mesi sul territorio e ha invitato i proprietari di animali a prestare la massima attenzione, soprattutto in presenza di bambini piccoli.

Il sollievo della famiglia

Dopo ore di paura, i medici del Ca’ Foncello hanno rassicurato la famiglia: il bambino resterà sotto osservazione ma le sue condizioni sono stabili.

Il morso ha provocato ferite superficiali ma nessun danno permanente.

Un episodio che ha lasciato scosso l’intero paese, dove tutti si sono stretti attorno alla famiglia del piccolo E.Z.