Bambino morto in piscina oggi a Suio Terme, ipotesi bocchettone: tragedia in un hotel di Castelforte

Bambino morto in piscina a Suio Terme, cosa è successo nel pomeriggio
Un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia nel sud pontino, dove un bambino di 7 anni, arrivato da Roma con la famiglia, ha perso la vita all’interno di una piscina termale.
Il dramma si è consumato a Suio Terme, in una struttura alberghiera della zona. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando il piccolo è stato notato in difficoltà in acqua.
Il tentativo del padre e i soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione
Secondo le prime ricostruzioni, il padre si sarebbe immediatamente tuffato per cercare di salvarlo, ma il bambino sarebbe rimasto sott’acqua per diversi minuti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.
È stata anche attivata un’eliambulanza per il trasferimento urgente, ma il mezzo non è mai decollato: il piccolo era già in condizioni disperate.
Ogni tentativo si è rivelato inutile.
Ipotesi bocchettone: il possibile risucchio sotto la lente
La dinamica resta ancora da chiarire, ma l’ipotesi principale è quella del risucchio provocato da un bocchettone di aspirazione.
Secondo gli investigatori, il bambino potrebbe essere rimasto intrappolato sul fondo della vasca, senza riuscire a riemergere.
Un dettaglio tecnico che ora diventa centrale: da qui passerà la distinzione tra fatalità, guasto o eventuali responsabilità.
Indagini in corso e piscina sequestrata
I carabinieri della compagnia di Formia hanno avviato immediatamente gli accertamenti. La piscina è stata posta sotto sequestro, mentre sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.
Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di Cassino, Alfredo Mattei.
Testimoni e presenti sono stati ascoltati per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.
La salma del bambino è stata trasferita all’ospedale di Cassino, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude l’autopsia.
Una tragedia che riapre il tema sicurezza nelle piscine
La morte del bambino riporta al centro una questione delicata: la sicurezza negli impianti acquatici e termali.
Le piscine non sono solo luoghi di svago, ma strutture tecniche complesse, dove sistemi di aspirazione, manutenzione e vigilanza devono funzionare senza margini di errore.
Se l’ipotesi del bocchettone venisse confermata, si tratterebbe di un rischio noto ma ancora presente.
I precedenti e il timore di un rischio sottovalutato
Episodi simili, pur rari, hanno già sollevato interrogativi in passato. Il possibile effetto risucchio rappresenta una delle criticità più insidiose, soprattutto per i più piccoli.
In questi casi, anche pochi secondi possono fare la differenza.
Dolore e interrogativi: una comunità sotto shock
La tragedia ha colpito profondamente il territorio di Suio e l’intero sud pontino. Un luogo legato al turismo e al benessere si ritrova improvvisamente scenario di una morte che lascia sgomento.
Ora sarà l’inchiesta a chiarire cosa sia accaduto davvero.
Per la famiglia resta un dolore immenso, mentre la domanda sulla sicurezza resta aperta e inevitabile.