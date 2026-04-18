Bambino morto in piscina oggi a Suio Terme, ipotesi bocchettone: tragedia in un hotel di Castelforte

Tragedia a Suio Terme

Bambino morto in piscina a Suio Terme, cosa è successo nel pomeriggio

Un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia nel sud pontino, dove un bambino di 7 anni, arrivato da Roma con la famiglia, ha perso la vita all’interno di una piscina termale.

Il dramma si è consumato a Suio Terme, in una struttura alberghiera della zona. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando il piccolo è stato notato in difficoltà in acqua.

Il tentativo del padre e i soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione

Secondo le prime ricostruzioni, il padre si sarebbe immediatamente tuffato per cercare di salvarlo, ma il bambino sarebbe rimasto sott’acqua per diversi minuti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.

È stata anche attivata un’eliambulanza per il trasferimento urgente, ma il mezzo non è mai decollato: il piccolo era già in condizioni disperate.

Ogni tentativo si è rivelato inutile.

Ipotesi bocchettone: il possibile risucchio sotto la lente

La dinamica resta ancora da chiarire, ma l’ipotesi principale è quella del risucchio provocato da un bocchettone di aspirazione.

Secondo gli investigatori, il bambino potrebbe essere rimasto intrappolato sul fondo della vasca, senza riuscire a riemergere.

Un dettaglio tecnico che ora diventa centrale: da qui passerà la distinzione tra fatalità, guasto o eventuali responsabilità.

Indagini in corso e piscina sequestrata

I carabinieri della compagnia di Formia hanno avviato immediatamente gli accertamenti. La piscina è stata posta sotto sequestro, mentre sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di Cassino, Alfredo Mattei.

Testimoni e presenti sono stati ascoltati per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

La salma del bambino è stata trasferita all’ospedale di Cassino, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude l’autopsia.

Una tragedia che riapre il tema sicurezza nelle piscine

La morte del bambino riporta al centro una questione delicata: la sicurezza negli impianti acquatici e termali.

Le piscine non sono solo luoghi di svago, ma strutture tecniche complesse, dove sistemi di aspirazione, manutenzione e vigilanza devono funzionare senza margini di errore.

Se l’ipotesi del bocchettone venisse confermata, si tratterebbe di un rischio noto ma ancora presente.

I precedenti e il timore di un rischio sottovalutato

Episodi simili, pur rari, hanno già sollevato interrogativi in passato. Il possibile effetto risucchio rappresenta una delle criticità più insidiose, soprattutto per i più piccoli.

In questi casi, anche pochi secondi possono fare la differenza.

Dolore e interrogativi: una comunità sotto shock

La tragedia ha colpito profondamente il territorio di Suio e l’intero sud pontino. Un luogo legato al turismo e al benessere si ritrova improvvisamente scenario di una morte che lascia sgomento.

Ora sarà l’inchiesta a chiarire cosa sia accaduto davvero.

Per la famiglia resta un dolore immenso, mentre la domanda sulla sicurezza resta aperta e inevitabile.