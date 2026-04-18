Influencer uccisa a 17 anni in Honduras, il fidanzato accusa: ‘Mi hanno costretto’

Katherine Mejía Argueta

Influencer uccisa in Honduras, chi era Katy Mazorca

Si chiamava Katerin Mejía Argueta, aveva 17 anni ed era conosciuta sui social come “Katy Mazorca”. La sua morte ha sconvolto l’Honduras, non solo per la brutalità del delitto ma per i contorni ancora oscuri della vicenda.

La giovane content creator era stata segnalata come scomparsa la sera del 15 aprile, dopo essere uscita di casa per un appuntamento. Il giorno successivo il suo corpo è stato ritrovato in una zona isolata, in una piantagione nei pressi del fiume Aguán, nel dipartimento di Colón.

Il ritrovamento del corpo e i segni di violenza

Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, la ragazza presentava ferite da arma da taglio al collo e segni evidenti di violenza.

Elementi che hanno spinto gli investigatori a trattare il caso come un omicidio aggravato, con modalità particolarmente gravi.

La dinamica resta ancora da chiarire, ma è certo che la giovane sia stata attirata in un luogo isolato, dove si è consumato il delitto.

Arresti e indagini: fermato anche il fidanzato

Le indagini hanno avuto uno sviluppo rapido. Tre persone sono state arrestate, tra cui il fidanzato della vittima.

Secondo la polizia honduregna, gli arresti sono stati possibili grazie a elementi tecnico-scientifici e alle testimonianze raccolte nelle prime ore.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i rapporti tra la vittima e le persone coinvolte, oltre ai movimenti nelle ore precedenti alla scomparsa.

La versione del fidanzato: “Mi hanno costretto”

Uno degli elementi più controversi riguarda proprio il racconto del fidanzato.

“Mi hanno costretto, mi hanno minacciato”, avrebbe dichiarato dopo l’arresto, sostenendo di essere stato obbligato a partecipare al piano.

Secondo la sua versione, sarebbe stato intercettato da altre persone e costretto a ingannare la ragazza, facilitando l’aggressione.

Una dichiarazione che apre nuovi scenari investigativi e che dovrà essere verificata dagli inquirenti.

Ipotesi resa dei conti e collegamenti con un altro omicidio

Tra le piste al vaglio, emerge quella di una possibile resa dei conti legata a un omicidio avvenuto pochi giorni prima nella stessa zona.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la giovane potrebbe essere stata coinvolta – o ritenuta tale – in quella vicenda.

Un elemento che, se confermato, cambierebbe completamente il quadro del delitto.

Il ruolo dei social e l’ultimo video pubblicato

Gli investigatori stanno analizzando anche l’attività social della ragazza. L’ultimo video pubblicato su TikTok risale proprio al giorno della sua scomparsa.

Un dettaglio che potrebbe fornire indizi sui suoi contatti e sugli spostamenti nelle ore precedenti al delitto.

Una morte che riapre il tema della violenza contro le donne

La morte di Katy Mazorca ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla violenza contro le donne in Honduras, in un contesto già segnato da numerosi episodi simili.

Il caso ha suscitato un’ondata di reazioni sui social, dove in molti hanno ricordato la giovane creator e chiesto giustizia.

Una vicenda ancora piena di ombre

Tra accuse, confessioni e piste investigative, la verità è ancora lontana dall’essere definita.

Resta una storia che intreccia relazioni personali, possibili dinamiche criminali e un epilogo tragico.

E soprattutto, una vita spezzata a 17 anni in circostanze che chiedono ancora risposte.