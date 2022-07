Santa Severa, annega bimbo di 2 anni sotto gli occhi dei genitori: urla e disperazione in spiaggia

Tragedia a Santa Severa, frazione di Santa Marinella (Roma), dove un bambino di 2 anni, Francesco, è morto annegato intorno alle 14 di martedì 5 luglio. L’allarme è scattato intorno alle 14:30 quando familiari e bagnanti hanno iniziato a gridare per richiamare l’attenzione dei bagnini sul lungomare Pyrgi, davanti allo stabilimento Nuova Oasi.

Tragedia sul lungomare Pyrgi, l’allarme dei familiari e il disperato tentativo di salvare il piccolo

Quando il bimbo di 2 anni è stato riportato a riva era già esamine. Vani i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118. Sul posto è arrivato anche un mezzo dell’eliambulanza che è atterrato direttamente in spiaggia per velocizzare le operazioni di soccorso ma il piccolo non si è ripreso tra le urla di disperazione della nonna, della zia e degli altri congiunti presenti sulla spiaggia di Santa Severa.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione che hanno ascoltato i familiari del piccolo e i bagnini per ricostruire quanto accaduto ed, in particolare, come Francesco fosse finito in acqua e le concitate fasi del soccorso. Il decesso è avvenuto presumibilmente per annegamento. “Che tragedia, ho conosciuto lui e la sorellina in spiaggia lo scorso anno” – ha scritto un’utente su Facebook.