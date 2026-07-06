La madre va in commissariato, poi la scoperta in casa: bimbo australiano di 4 anni trovato morto, ipotesi agghiacciante

Le forze dell'ordine sul luogo della tragedia

A Wyong il ritrovamento del corpo del bambino: arrestata una donna di 32 anni

Una donna di 32 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato nell’ambito della violenza domestica dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un bambino di quattro anni in un appartamento di Wyong, sulla Central Coast del Nuovo Galles del Sud, in Australia. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato, quando la donna si è presentata spontaneamente presso la stazione di polizia locale. Da quel momento è scattato un controllo che ha portato alla tragica scoperta.

Gli agenti, non riuscendo a ottenere chiarimenti dalla donna, si sono recati nell’abitazione di Byron Street, dove hanno trovato il piccolo ormai privo di vita. Il bambino presentava gravi ferite, ma la polizia non ha ancora reso noti ulteriori dettagli sulle lesioni riscontrate.

Le indiscrezioni sul cannibalismo e la prudenza degli investigatori

Nelle ore successive diversi media australiani hanno riferito che tra le ipotesi investigative sarebbe stata presa in considerazione anche quella del cannibalismo. Si tratta però di una circostanza che non è stata confermata ufficialmente dagli investigatori.

Il sovrintendente Chad Gillies, durante una conferenza stampa, ha evitato qualsiasi speculazione.

“È stata una scena estremamente sconvolgente. Il bambino aveva delle ferite, ma non intendo commentarne la natura.”

La polizia ha spiegato che l’obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto, evitando conclusioni affrettate prima dell’esito degli accertamenti medico-legali e delle analisi forensi.

La donna viveva con il bambino nell’appartamento

Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, la 32enne e il bambino di quattro anni vivevano insieme nell’appartamento e, al momento, non risulterebbero altri residenti nell’abitazione.

Gli investigatori hanno confermato l’esistenza di un legame familiare tra la donna e il piccolo, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli, anche per ragioni legate alla tutela della privacy e alle norme australiane sull’identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali.

La donna era già conosciuta dalle forze dell’ordine. Dopo essere stata arrestata è stata formalmente incriminata per omicidio e il giudice le ha negato la libertà su cauzione. La vicenda tornerà davanti al tribunale di Wyong il prossimo 1° settembre.

La polizia: “Dobbiamo ricostruire ogni dettaglio”

Sul posto è stata istituita una vasta scena del crimine. Agli investigatori del distretto di Tuggerah Lakes si sono affiancati gli specialisti della squadra omicidi del State Crime Command, mentre è stato sequestrato anche un veicolo sottoposto ad accertamenti tecnici.

Il sovrintendente Gillies ha spiegato che, allo stato attuale, non esistono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone e che non vi sono rischi per la popolazione.

“Lavoreremo con metodo per capire cosa è successo e perché. È un dovere nei confronti di quel bambino ricostruire fedelmente ogni circostanza e presentarla poi all’autorità giudiziaria”, ha dichiarato.

Una comunità sconvolta mentre proseguono gli accertamenti

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Wyong e gli stessi soccorritori intervenuti nell’appartamento. La polizia ha fatto sapere che agli agenti e ai paramedici presenti sulla scena è stato offerto supporto psicologico, vista la particolare gravità di quanto hanno dovuto affrontare.

Le indagini proseguono per chiarire le cause della morte del bambino e verificare tutte le circostanze emerse nelle ultime ore. Le autorità australiane, nel frattempo, continuano a invitare alla prudenza, sottolineando che alcune delle ipotesi circolate sulla stampa sono ancora oggetto di verifica e non costituiscono, allo stato attuale, fatti accertati.