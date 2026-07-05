Bimba resta intrappolata nel fiume Sesia, padre e zio si tuffano per salvarla: muoiono entrambi davanti alla famiglia

Tragedia nel novarese nel tentativo di salvare una bambina finita nel Sesia

Padre e zio si tuffano nel Sesia per salvare una bambina: tragedia a Romagnano

Dramma nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni, padre e zio di una bambina di 6 anni, hanno perso la vita nel fiume Sesia dopo essersi tuffati per cercare di salvarla. La piccola era rimasta bloccata su una roccia in mezzo al corso d’acqua, in difficoltà a causa della forte corrente. Mentre la bambina è stata messa in salvo, per i due familiari non c’è stato nulla da fare.

La bambina bloccata tra la corrente e il disperato tentativo di salvataggio

Secondo una prima ricostruzione, la famiglia si trovava in località La Barca, una zona molto frequentata durante le giornate più calde.

A un certo punto la bambina di sei anni sarebbe rimasta isolata su una roccia, circondata dalla corrente del Sesia. Vedendola in pericolo, il padre e lo zio, entrambi di origine marocchina, si sono lanciati immediatamente in acqua nel tentativo di raggiungerla.

Le prime testimonianze raccolte sul posto riferiscono che i due uomini non sapessero nuotare bene. Dopo pochi istanti sarebbero stati trascinati dalla corrente, scomparendo sott’acqua senza riuscire a tornare a riva.

La piccola salvata dal fratello e da un bagnante

Mentre padre e zio venivano inghiottiti dal fiume, la bambina è riuscita a salvarsi grazie al coraggio del fratello, che si è tuffato insieme a un altro bagnante presente sulla riva.

I due sono riusciti a raggiungerla e a riportarla in salvo prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

La piccola è stata successivamente trasportata all’ospedale di Borgomanero, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non desterebbero particolare preoccupazione.

Inutili i soccorsi: recuperati i corpi dei due quarantenni

L’allarme ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, anche con l’elicottero decollato da Malpensa, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Dopo le ricerche in acqua, i due uomini sono stati recuperati, ma ormai privi di vita. I tentativi di rianimazione, effettuati inizialmente da alcuni presenti e poi dai soccorritori, non hanno purtroppo dato alcun risultato.

La madre incinta ricoverata dopo aver assistito alla tragedia

La scena si è consumata davanti agli occhi della famiglia.

La madre della bambina, che è incinta, ha assistito al dramma ed è stata colta da un grave stato di shock. I sanitari hanno deciso di trasferirla con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara, insieme alle altre figlie, per ricevere assistenza medica e supporto psicologico.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e procedere all’identificazione formale delle due vittime.

Le prime informazioni confermano che i due quarantenni hanno perso la vita durante il tentativo di salvare la bambina, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire nel dettaglio la dinamica della tragedia che ha sconvolto la comunità di Romagnano Sesia.