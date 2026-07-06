L’annuncio in lacrime di Francesca Barra sorprende il pubblico a 4 di Sera: cosa è successo

Francesca Barra

La giornalista lascia temporaneamente la conduzione di 4 di Sera Weekend

È stato un finale di puntata diverso da tutti gli altri quello andato in onda domenica 5 luglio su Rete 4. Poco prima dei saluti di 4 di Sera Weekend, Francesca Barra ha sorpreso il pubblico annunciando la decisione di interrompere temporaneamente la sua esperienza alla conduzione del programma. Con la voce rotta dall’emozione, la giornalista ha spiegato di attraversare un momento particolarmente delicato e di voler dedicare tutto il suo tempo alla famiglia.

Una scelta personale, condivisa davanti alle telecamere con grande sincerità, che ha immediatamente commosso telespettatori e colleghi.

“La mia famiglia ha bisogno di me”: il messaggio di Francesca Barra

Visibilmente emozionata, Francesca Barra ha spiegato le ragioni della sua decisione con parole molto sentite.

“Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore.”

La giornalista ha quindi chiarito che non si tratta di un addio alla televisione, ma della necessità di concedersi una pausa per affrontare con serenità un momento complesso della propria vita privata.

Il saluto a Roberto Poletti e la commozione in studio

Uno dei momenti più intensi della diretta è stato il saluto rivolto al collega Roberto Poletti, con il quale Francesca Barra ha condiviso la conduzione del programma costruendo negli anni un’intesa molto apprezzata dal pubblico.

“Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, un amico e un collega. Non capita spesso di lavorare così bene con qualcuno e di incontrare persone che lasciano davvero il segno. Adesso non avrai più nessuno con cui litigare.”

Una battuta che ha alleggerito solo per un istante un clima già carico di emozione.

Anche Poletti ha faticato a trattenere la commozione.

“Io mi commuovo raramente. Francesca mi aveva già parlato di questa decisione. Voglio solo dirle che questo è un semplice arrivederci. Sembrava un addio, ma ci ritroveremo presto.”

Il dolore per la scomparsa del padre e la scelta di fermarsi

La decisione arriva dopo settimane molto difficili per la giornalista.

Solo pochi giorni fa, infatti, Francesca Barra ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa del padre, un lutto che ha inevitabilmente segnato questo periodo della sua vita e contribuito a rivedere le proprie priorità.

La scelta di fermarsi nasce proprio dall’esigenza di dedicare tempo agli affetti più cari e ritrovare un equilibrio personale prima di tornare ai ritmi della televisione.

Come cambia ora 4 di Sera Weekend

In attesa del ritorno della giornalista, 4 di Sera Weekend proseguirà con Roberto Poletti alla guida del programma.

Dalle parole pronunciate in diretta emerge chiaramente che quella di Francesca Barra non rappresenta una separazione definitiva, ma una pausa condivisa con l’azienda e dettata esclusivamente da motivazioni personali.

Il messaggio conclusivo lasciato dalla giornalista è stato quello di chi sceglie di fermarsi senza drammi, riconoscendo che esistono momenti nei quali la famiglia e il benessere personale devono avere la precedenza su ogni altro impegno.