Barbara d’Urso torna con Pomeriggio 5 ed al Festival della tv replica ai denigratori: ‘Che vita di m…a’

Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa Barbara d’Urso durante l’intervento al Festival della Tv a Dogliani, in provincia di Cuneo, alla vigilia del ritorno in tv con Pomeriggio 5 (da lunedì 5 settembre).

Barbara d’Urso: ‘Appena è circolata la voce che tornavo in teatro in molti hanno scritto che ero stata cacciata da Mediaset’

Nell’intervista realizzata dal giornalista de La Stampa, Andrea Malaguti, la conduttrice televisiva ha puntato l’indice nei confronti di chi ciclicamente rilancia notizie di un suo divorzio da Mediaset o collega un possibile addio al Biscione a nuove esperienze professionali extra televisive.

In particolare Carmelita ha fatto riferimento al suo ritorno in teatro. “Appena è circolata la voce che tornavo sul palcoscenico non si è detto la d’Urso può piacere o meno, sarà brava o farà schifo. Siccome non fa click, in molti hanno scritto che siccome tornavo a far teatro ero stata cacciata da Mediaset a calci in c..o” – ha spiegato Barbara d’Urso che ha incassato il rinnovo del contratto con il Biscione come confermato da Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

‘Persone ossessionate da me, ovviamente non si dirà che sono docente alla Luiss o alla Iulm’

“Avrei potuto fare un tweet, ho un milione di persone, o una Stories, mi seguono in tre milioni, per dire che le cose non stavano in questo modo. Per preferisco tacere e sorridere”. Questa volta la conduttrice si lascia andare ad un’espressione colorita. ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni” – ha riferito l’artista napoletana.

“Ormai l’hai detta” – ha ribattuto Malaguti mentre Carmelita ha piazzato un’altra stoccata. “Da quest’intervista non uscirà che sono docente alla Luiss o alla Iulm ma le cose che ti fanno fare click sui siti” – ha chiosato Barbara d’Urso.