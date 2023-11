Barbara Guerra: ‘Berlusconi mi ha donato la casa, non devo abbandonarla’, i legali diffondono audio

“Non è vero che ora che Silvio è morto io debba abbandonare l’immobile” – così la show girl Barbara Guerra, 45 anni, al Corriere della Sera nel commentare la notizia diffusa dalla Società Immobiliare Dueville.

Barbara Guerra sulla comunicazione dell’immobiliare: ‘Non è vero che debba lasciare la casa ora che Silvio è morto’

“Io vivo all’estero, non sono fissa su Milano. Silvio Berlusconi la casa me l’ha donata, e ci vivo ancora. Me l’ha regalata, perché dovrei lasciarla?” – ha aggiunto rimarcando che le promesse del Cavaliere erano diverse da quelle pubblicate sui giornali. In merito sono intervenuti i legali dell’ex olgettina. “La villa in Brianza è stata donata da Silvio Berlusconi a Barbara Guerra in virtù della loro lunga e virtuosa frequentazione” – si legge in una nota degli avvocati Federigo Sinicato e Nicola Giannatoni, legali della ragazza tra le ospiti ad Arcore e assolta, assieme alle altre, nel processo Ruby Ter.

“In merito alle notizie di stampa pubblicate sulla comunicazione della Società Immobiliare Dueville relativa alla presunta decadenza dal comodato di abitazione della casa di Bernareggio precisano che il titolo abitativo deriva dalla precisa volontà di Berlusconi di donare alla signorina Guerra la proprietà dell’immobile”. Nel comunicato stampa si evidenzia che “di ciò vi è ampia prova documentale e sonora” e per tanto è stato allegato un audio con uno spezzone di un colloquio tra Silvio Berlusconi e la ex show girl.

I legali della show girl diffondono l’audio della conversazione in cui Berlusconi promette che le intesterà la casa

Inoltre i due legali aggiungono: “In considerazione del fatto che, inopinatamente, è stato già fornito alla stampa un documento personale come la lettera inviata dall’Immobiliare Dueville, per esclusiva volontà di chiarezza sul punto, si mette a disposizione l’allegato brano di conversazione”.

Nella conversazione audio diffusa, tramite i suoi legali, Silvio Berlusconi parla con Barbara Guerra della villa in Brianza. “Il comodato subito e appena finisce il processo ei nostri avvocati danno il via libera, te la intesto”. Nel dialogo, del 2015, il Cavaliere, alla richiesta della giovane di promettere che la casa è sua, l’ex premier risponde: “Sì, te lo giuro sui miei cinque figli”.