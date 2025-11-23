Notizie Audaci

Giallo a Pomigliano: Barbara Terracciano trovata morta sulla pista ciclabile, accanto una pistola

Pubblicato: 23 Nov, 2025 - ore: 18:23 #Barbara Terracciano, #Pomigliano
Il ritrovamento: il corpo sulla pista ciclabile e la pistola accanto

È stata trovata morta questa mattina, poco prima delle 10:00 del 23 novembre, Barbara Terracciano, 45 anni, originaria di Pomigliano d’Arco. Il corpo giaceva riverso a terra lungo la pista ciclabile che costeggia l’ex stazione della Circumvesuviana, un luogo molto frequentato da chi corre o passeggia nelle prime ore del mattino.

Accanto alla donna, in una pozza di sangue, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola. La 45enne aveva una ferita devastante alla testa, compatibile con un colpo esploso a distanza ravvicinata. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Chi era Barbara Terracciano: madre di due figlie e una nuova relazione

Barbara Terracciano, separata da molti anni, era madre di due ragazze di 20 e 19 anni. Da qualche mese frequentava un uomo, circostanza che gli investigatori stanno verificando nel dettaglio per ricostruire gli ultimi contatti e gli spostamenti della donna.

Sul posto, in tarda mattinata, è arrivata anche la madre di Barbara, visibilmente sconvolta. Il cordone dei carabinieri le ha impedito di avvicinarsi alla scena, considerata altamente sensibile ai fini dell’indagine.

Le ipotesi degli investigatori: suicidio o femminicidio?

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Il quadro è complesso e ancora avvolto nel mistero: l’ipotesi del suicidio è tra le prime valutate, ma non viene scartata la possibilità di un femminicidio.

La presenza di un’arma accanto al corpo, l’unico colpo alla testa e l’assenza — per ora — di testimoni che abbiano visto la donna discutere o fuggire da qualcuno, spingono verso la pista autolesiva. Tuttavia, altri elementi, come la provenienza dell’arma e i rapporti personali della vittima, richiedono approfondimenti.

La pistola non appartiene alla donna: la matricola porta a un altro proprietario

Uno dei punti più delicati dell’inchiesta riguarda proprio l’arma ritrovata. La pistola non apparteneva alla 45enne: la matricola, perfettamente leggibile, è già stata identificata, così come il legittimo proprietario.

Gli investigatori stanno ora verificando come l’arma sia arrivata nelle mani della donna — o di chi l’ha eventualmente usata contro di lei. Un dettaglio fondamentale che potrebbe ribaltare l’ipotesi del suicidio.

Rilievi scientifici e massimo riserbo sulla dinamica

La zona è stata immediatamente interdetta e recintata. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia municipale e il magistrato di turno. La scientifica ha effettuato rilievi fotografici, repertato tracce e raccolto gli elementi utili a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Barbara Terracciano.

Le fonti investigative mantengono il massimo riserbo: nulla è escluso, nulla è ancora certo. Gli inquirenti stanno ascoltando familiari, l’uomo che la donna frequentava e tutte le persone che l’hanno vista nelle ultime 24 ore.

Shock in città: un luogo frequentatissimo dagli sportivi diventa scena del dramma

Il punto esatto del ritrovamento è uno dei più battuti dai runner della zona. Ogni mattina decine di persone si allenano lungo quel tratto. Proprio per questo il ritrovamento del corpo ha sconvolto la città: la pista ciclabile, spazio simbolo di vita all’aria aperta, è diventata improvvisamente scena di un dramma.

La comunità di Pomigliano attende risposte. Le indagini proseguiranno per tutta la giornata e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi dettagli sulla dinamica e sulle responsabilità.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

