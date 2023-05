Vacanza a Barcellona si trasforma in tragedia: morta l’80enne bergamasca Elisabetta Traversi

Si era recata in Spagna per regalarsi un momento di relax con il marito e visitare le bellezze di Barcellona. Elisabetta Traversi, 80 anni di Bergamo, è morta in un tragico incidente stradale dopo 20 giorni di agonia.

Elisabetta Traversi è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, il decesso dopo 20 giorni di agonia

La donna era stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Barcellona. Ferita alla colonna vertebrale, era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Il quadro clinico era parso migliorare, poi nelle ultime ore l’aggravamento e la morte.

Fuori pericolo Mario Asperti, il marito della vittima

Nell’incidente stradale era rimasto coinvolto anche il marito, Mario Asperti , consigliere del Tennis Club Bergamo e volontario dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo. L’uomo è fuori pericoloso ma è inconsolabile per la scomparsa della moglie. Una vacanza tanto sognata e desiderata che si è trasformata in tragedia.