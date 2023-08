Bardonecchia esondazione, ritrovati i 5 dispersi: ‘Questo torrente ha sempre creato problemi’ (VIDEO)

Sono state rintracciate le cinque persone che risultavano disperse a Bardonecchia in Val di Susa. Il violento nubifragio che si è abbattuto la sera di domenica 13 agosto sul comune in provincia di Torino ha provocato l’esondazione di un torrente.

Bardonecchia invasa da fango e detriti: 60 persone sfollate

Il fango e i detriti hanno invaso la cittadina, facendo registrare inizialmente 120 sfollati, ridotti a circa 60 durante la giornata di lunedì 14 agosto, ospitati nel campo della Croce Rossa italiana e in alcune strutture alberghiere locali. È stato registrato un solo ferito, non in condizioni gravi.

“Questo torrente ha sempre dato problemi. Una volta quando c’era la caserma degli Alpini il lavoro più grosso era quello di riportare il vecchio ponte di legno, che finiva trascinato giù dalla corrente, nella sua posizione originaria. , se non peggiori” – ha dichiarato Giampiero Baietto, proprietario di un appartamento in via Papa Giovanni XXIII, nella zona devastata da fango, acqua e detriti.

La conferma del ritrovamento dei cinque dispersi è arrivata anche dal viceministro del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che in un tweet fa sapere: “Ho appena parlato con Alberto Cirio, presidente del Piemonte. Le persone si disperdono a Bardonecchia a seguito della frana sono state tutte ritrovate. Ringrazio il Dipartimento della Protezione civile ei vigili del fuoco per i soccorsi. Il Governo sosterrà ogni sforzo contro i danni causati da fango e detriti”.

Previsti nuovi temporali, l’appello del Comune a non allontanarsi da casa

Nel frattempo il personale e i mezzi dell’Anas stanno lavorando per liberare la statale 335 “di Bardonecchia” dal fango e dai detriti, alcuni dei quali di grandi dimensioni tra cui autovetture, trasportati in carreggiata per l’esondazione del torrente che costeggia il tracciato stradale. Nel pomeriggio di lunedì 14 agosto è previsto un nuovo temporale e il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa.

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023