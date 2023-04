Bebe Vio lancia un appello dopo essere stata derubata a Roma: ‘C’era la tesi, inviatemela’ (VIDEO)

Le è stato sottratto il frutto di tanto impegno e studio al termine di una giornata triste per il funerale del caro nonno. Bebe Vio ha lanciato un appello a chi l’ha derubata giovedì 27 aprile mentre si trovava in un ristorante di via Cremona, a Roma in zona Parioli.

Bebe Vio è stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Parioli

Nella borsa che aveva lasciato in auto c’era il pc con la tesi di laurea che avrebbe dovuto inoltrare alla John Cabot University venerdì 28 aprile. L’Ateneo le ha concesso una settimana di tempo per riscriverla ma la schermitrice non dispera di recuperarla insieme ai preziosi appunti di un’altra classe. “Non me ne frega niente della borsa, né di tutto ciò che c’è dentro. Potete tenervi tutto. Ma per favore, dentro la borsa c’era il computer con la mia tesi” – ha riferito via Instagram.

Bebe Vio aveva sperato anche di recuperarla attraverso al suo air-tag legato ad un mazzo di chiavi che aveva dato un segnale in Viale Parioli ma una volta giunti sul posto la Polizia non ha trovato né la borsa né il dispositivo.

L’appello su Instagram: ‘Puoi tenerti tutto ma per favore ridammi la tesi di laurea’

“Dentro il computer c’è un file che si chiama “JCU”… Se tu sei il ladro e stai guardando, ti prego, mi puoi inviare la cartella con gli appunti e la tesi? Tieniti tutto, ma ti prego ridammi queste cose perché sono in crisi nera e io mi devo laureare” – ha aggiunto l’olimpionica nel video condiviso su Instagram.