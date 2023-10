Benno Neumair, l’Appello conferma l’ergastolo: ‘Madé si è sciolta in lacrime’

La Corte d’assise d’appello di Bolzano ha confermato la condanna all’ergastolo per Benno Neumair, il 33enne bolzanino reo confesso dell’omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, avvenuto il 4 gennaio del 2021.

Benno Neumair, nessuno sconto: la Corte di Appello non ha accolto la richiesta di seminfermità

Dopo una camera di consiglio durata più di sei ore, i giurati hanno infatti accolto le richieste formulate dalla procuratrice generale Donatella Marchesini. Benno, che non era in aula al momento della lettura della sentenza, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e a rifondere i costi sostenuti dalle parti civili per la costituzione in giudizio.

La Corte d’assise d’appello ha rigettato le richieste avanzate dagli avvocati della difesa, Angelo Polo e Flavio Moccia, di assoluzione per non imputabilità o il riconoscimento della seminfermità previa esclusione dell’aggravante della premeditazione per l’omicidio della madre, la riqualificazione del reato di distruzione di cadavere in occultamento e il riconoscimento delle attenuanti generiche per tutti i reati.

Il legale della sorella di Benno Neumair: ‘Madé era emozionato dopo la lettura della sentenza, ha diritto ad avere una vita nuova’

“Non si sa mai come si entra e come si esce da un’aula di giustizia, però confidavo nel fatto che venisse confermato l’ergastolo. Ho chiamato Madé appena la Corte si è pronunciata. Fortemente emozionata, si è sciolta in lacrime, sollevata e spero per lei che possa mettersi alle spalle ora questo processo, perché ha diritto di avere una vita nuova”.

Così l’avvocato Carlo Bertacchi, che assiste Madé, sorella di Benno Neumair, commenta all’Adnkronos la conferma dell’ergastolo in Corte d’Assise d’appello per il 33enne di Trento imputato per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, uccisi il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Adige.