Bergamo, scooter travolto da auto: Marco Moioli muore a 28 anni mentre si recava a un funerale

Per tranquillizzare i genitori aveva deciso di vendere la moto da corsa per acquistare uno scooter, uno Yamaha TMax, in sella al quale ha trovato la morte dopo un tragico scontro a Bergamo, in via Borgo Palazzo, all’altezza del civico 142 nel quartiere Celadina intorno alle 9:50 di lunedì 24 aprile.

Marco Moioli era appena uscito da lavoro quando è stato investito da un auto guidata da un 86enne

Il 28enne Marco Moioli è stato travolto travolto dalla Fiat Panda guidata da un 86enne che si stava immettendo da un parcheggio in direzione Seriate. Sembra che al momento dell’incidente le auto fossero incolonnate per far completare la manovra all’anziano con la vittima che le ha superate a bordo del suo mezzo e forse solo all’ultimo si è accordo dell’utilitaria. Il giovane, che avrebbe festeggiato i ventinove anni il 4 luglio, è deceduto praticamente sul colpo.

Marco Moioli, originario di Seriate, era dipendente della Parmalat ed era appena uscito da lavoro per recarsi al funerale del suocero della sorella. Il padre ha iniziato a chiamarlo disperato al telefono senza ricevere risposta prima che arrivasse la straziante chiamata della fidanzata che si era imbattuta nell’incidente. Erano fidanzati da 9 anni e da poco avevano realizzato il sogno di aprire un negozio di animali, loro grande passione, a Treviglio.

Le disperate telefonate a vuoto del papà de ‘Il Moio’, la tragica chiamata della fidanzata

“Ho chiamato in ditta e mi hanno detto che aveva timbrato alle 9:20. sono arrivato fino ad Albano. Poi, mi ha chiamato la sua fidanzata” – ha detto papà Pierangelo, incredulo come mamma Rosanna Spreafico. “Era solare e pieno di vita”. Gli amici lo soprannominavano ‘Il Moio’.

La camera ardente è stata allestita alla casa del commiato di via Dante 21, a Seriate, mentre i funerali si terranno mercoledì (26 aprile) alle 10:30 alla chiesa del cimitero di Bergamo.