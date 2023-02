Stati Uniti, sospetto pallone spia cinese rintracciato dal Pentagono che si oppone a Biden

Secondo quanto riferito dalla NBC gli Stati Uniti stanno seguendo un sospetto pallone areostatico spia cinese. L’emittente televisiva ha puntualizzato che l’attività di monitoraggio è stata confermata da un alto funzionario della difesa.

Sospetto pallone spia cinese sorvola gli Stati Uniti, il portavoce del Pentagono: ‘Non rappresenta minaccia’

Il pallone è stato seguito per diversi giorni mentre si faceva strada nella parte settentrionale degli Stati Uniti ha aggiunto il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder, non smentendo che possa essere collegato alla Repubblica popolare cinese.

“Casi di questa attività sono stati osservati negli ultimi anni, anche prima di questa amministrazione. Il pallone sta attualmente viaggiando a un’altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra” – ha detto Ryder precisando che l’esercito americano ha deciso di non abbattere il pallone.

Biden aveva dato ordine di abbatterlo ma il Pentagono si è opposto

Sebbene l’attuale traiettoria di volo del pallone lo porti su “un certo numero di siti sensibili”, il funzionario ha affermato che non presenta un rischio significativo di raccolta di informazioni. Si stima che il pallone abbia un “valore additivo limitato” dal punto di vista della raccolta di informazioni.

Il presidente Biden aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota dopo che è stato avvistato e segnalato da civili in un aereo di linea commerciale, hanno riferito dirigenti americani. Il Pentagono si è opposto alla mossa, temendo vittime civili. L’avvistamento del pallone sospetto è avvenuto pochi giorni prima che il segretario di Stato americano Antony Blinken si rechi nella capitale cinese per colloqui ad alto livello.