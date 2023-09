Non fanno salire il cane sull’aereo, lo abbandona per la vacanza di lusso: arrestata in Pennsylvania

Non può imbarcare cane sull’aereo e decide di abbandonarlo in aeroporto. Questo è quanto accaduto in Pennsylvania lo scorso 4 agosto quando una donna di 44 anni di nome Allison Gaiser ha pensato bene di lasciare il suo French Bulldog di sette anni in aeroporto dopo che la compagnia aerea le ha proibito di salirlo a bordo senza una gabbia.

Allison Gaiser ha abbandonato il French Bulldog dopo che la compagnia aerea le ha proibito di imbarcarlo

La donna, che doveva imbarcarsi per raggiungere un resort di lusso in Messico, non ha avuto alcun dubbio sul da farsi. Ha preso il cane, che si trovava a bordo di un passeggino, e l’ha accompagnato vicino un recinto mobile. Esattamente proprio vicino le porte in vetro presenti nella zona dell’aeroporto in cui è si trova il parcheggio per le soste brevi.

La 44enne ha lasciato l’animale incustodito ed è andata via. A trovarlo è stato un agente circa 40 minuti dopo.

Il cane è stato ritrovato da un agente, la donna ha tentato di giustificarsi ma è stata arrestata

Davanti alle autorità ha provato a giustificarsi rivelando di essersi messa d’accordo con la madre che, stando al racconto della donna, poco dopo sarebbe dovuta andare a prendere l’animale nel punto in cui lei precedentemente l’aveva lasciato. Ma dalle chat con la madre non è emerso alcun accordo tra le due donne. La 44enne è stata arrestata e adesso dovrà rispondere del reato di “crudeltà verso gli animali, negligenza e abbandono”.