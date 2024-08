Bimba di 10 mesi muore in casa a Centocelle, aveva patologie ed era attaccata ad una macchina

Una bimba di 10 mesi è morta nella sua abitazione di via dei Gerani, nel quartiere romano di Centocelle. A dare l’allarme è stato il papà, che intorno alle 7:00 di martedì 6 agosto ha chiamato il 112 in seguito al segnale d’allarme lanciato dalla macchina che monitorava lo stato di salute della piccola, che aveva patologie congenite dalla nascita.

Il papà della piccola ha lanciato l’allarme, all’arrivo gli agenti hanno trovato la casa a soqquadro

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino e il 118 che non ha potuto far altro che costatare il decesso della neonata dopo aver fatto il possibile per salvarla. La macchina alla quale era attaccata dava un segnale di allerta nel caso i valori non fossero a norma. Al momento dell’intervento gli agenti hanno trovato la casa a soqquadro. La bimba avrebbe compiuto un anno il 23 settembre.