Bimba di 9 mesi legata a testa in giù per punizione: condannata a 14 anni vice direttrice di un asilo nido

La vice direttrice di un asilo nido è stata condannata a 14 anni per l’omicidio colposo di una bambina di cui avrebbe dovuto prendersi cura. La 37enne Kate Roughley legò a testa in giù a un pouf Genevieve Meehan, appena nove mesi, per un’ora e mezzo per punizione.

Kate Roughley ha legato Genevieve Meehan a testa in giù per un’ora e mezza per punizione

I filmati hanno ricostruito l’agonia della bambina nell’asilo Tiny Toes a Cheadle Hulme, Stockport, il 9 maggio 2022. La piccola continuava a tossire e lamentarsi ma la donna, che è anche infermiera, l’ha ignorata fin quando non ha dato più segni di vita. La donna ha negato ogni addebito asserendo che Genevieve aveva la possibilità di muoversi e che si sarebbe potuta anche liberare ma dai filmati risulta altro.

Ad un certo punto la vice direttrice ha iniziato a cantare beffardamente “Genevieve go home” mentre piangeva ed iniziava a sentirsi male. La procura ha affermato che la ragazza, conosciuta come Gigi dalla sua famiglia, è morta per asfissia dovuta a una combinazione di “stress fisiopatologici”. La 37enne, che quel giorno era responsabile della sistemazione per la notte della baby room, ha detto alla Crown Court di Manchester di aver messo Genevieve su un fianco, sostenendo che il suo viso era visibile in ogni momento.

Gli strazianti filmati inchiodano Kate Roughley: ‘Era troppo rumorosa ed esigente’, il papà: ‘Non la perdonerò mai’

I giurati hanno parlato di video straziante. La ragazza è rimasta immobilizzata dalle 13:35 alle 15:12 a testa in giù. La donna, come ricostruito dagli inquirenti, aveva già preso di mira la bimba nei giorni che hanno preceduto la punizione mortale. Per la vice direttrice la piccola di nove mesi “era troppo rumorosa ed esigente e richiedeva troppe attenzioni”.

Scioccati i genitori che avevano affidato Genevieve a Kate Roughley confidando nella sua professionalità nel prendersene cura. In lacrime la madre della bambina, Katie Wheeler, mentre il padre, John Meehan, si è scagliato con la vice direttrice. “Non ha mostrato alcun rimorso, non la perdonerò mai”.