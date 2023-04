Brescia, litiga con la moglie e abbandona i 4 figli piccoli in strada: ‘Ho sbagliato indirizzo’

Litiga con la madre dei 4 figli e per ripicca nei confronti della donna li abbandona davanti alla porta dei suoceri nel cuore della notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile. L’increscioso episodio si è verificato a Brescia, nel quartiere Urago Mella, con il 25enne, che da tempo viveva in Germania, che ha varcato il confine e si è diretto verso l’abitazione dei parenti che però erano traslocati in quanto la casa era in ristrutturazione.

L’uomo ha lasciato i bambini davanti alla casa disabitata dei suoceri, il più grande ha 3 anni

La madre dei ragazzini, il più grande di tre anni, era rientrata in Italia per andare a vivere dai genitori per via del rapporto conflittuale con il partner. I piccoli sono rimasti sul marciapiede, con una temperatura tutt’altro che primaverile (8 gradi), per oltre mezz’ora con alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme intorno alle 4:30 del mattino richiamati dal pianto dei 4 bimbi. I due più piccoli erano posizionati nel seggiolino auto.

Gli uomini dell’Arma si sono recati sul posto in tempi celeri e li hanno salvati per poi affidarli alla madre che da un po’ di tempo si è trasferita a Brescia. “I più piccoli sono stati presi dal mio collega e portati in un appartamento messo a disposizione da una residente mentre gli altri due li ho tranquillizzati facendoli salire in auto” – hanno riferito i militari dopo l’intervento.

É rientrato in Germania: ‘Mi sono sbagliato, non volevo abbandonarli’, i 4 figli affidati alla madre

“Mi sono sbagliato, non volevo lasciarli da soli. Credevo di averli portati all’indirizzo giusto, avevo subito avvertito la madre di scendere a prenderli” – ha riferito l’uomo che ha spiegato di aver detto al padre di avvertire la moglie (sua coetanea). Subito dopo aver abbandonati i figli in strada è rientrato in Germania. É stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minori.