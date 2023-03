Folgorato dal phon: l’ultimo saluto di Palazzolo sull’Oglio ad Angiolino

La comunità di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, si è stretta attorno ai familiari di Angelo Facondo nel giorno dell’estremo saluto nella chiesa di San Giuseppe.

Il 64enne Angelo Facondo è stato folgorato da una scarica elettrica

Il 64enne è deceduto domenica 26 marzo per un incidente domestico. L’uomo si stava asciugando i capelli quando è partita una scarica elettrica che non le ha dato scampo. A lanciare l’allarme è stata la moglie, Maddalena, dopo aver udito un botto dal bagno.

La donna ha tentato di aprire la porta ma era chiusa a chiave ed ha chiesto aiuto ad un vicino. Una volta entrata ha trovato Angelo Facondo sul pavimento. I soccorsi sono stati allertati celermente ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso del pensionato.

La moglie ha chiesto aiuto ad un vicino per aprire la porta del bagno

Probabilmente è stato un corto circuito a provocare l’incidente elettrico con il phon. I Vigili del fuoco della locale compagnia hanno messo in sicurezza l’impianto elettrico della casa e stanno effettuando gli accertamenti necessari per appurare le cause dell’accaduto, mentre i carabinieri della compagnia di Chiari. Il 64enne era molto conosciuto a Palazzolo sull’Oglio per la sua attività di imbianchino. Parenti ed amici lo chiamavano Angiolino ed aveva due figli e quattro nipoti.