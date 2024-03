Bimbo di 10 anni scompare da Santa Maria di Licodia: ‘É uscito in pigiama’, appello a Chi l’ha visto

Sono ore di apprensione a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, per la scomparsa di un ragazzino di 10 anni. Mohammed Hussein è uscito di casa in pigiama mercoledì 13 marzo e non è più rientrato.

Mohammed Hussein ha trascorso la notte all’addiaccio: l’appello del sindaco di Santa Maria di Licodia a Chi l’ha visto

Nonostante la mobilitazione e gli appelli social non ci sono tracce del bambino che ha trascorso la notte all’addiaccio. Nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 13 marzo il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Butto, ha riferito che Mohammed si è allontanato alle prime ore del mattino dall’abitazione in cui vive con due sorelle.

“Tutta la comunità è in ansia” – ha spiegato prima di invitare a segnalare alla locale stazione dei carabinieri anche il minimo dettaglio ed ogni elemento utile a rintracciare il bambino. “Anche in forma anonima”. Il primo cittadino ha precisato che Mohammed Hussein è arrivato due anni e mezzo fa a Santa Maria di Licodia con le due sorelle maggiorenni e che si era ben integrato.

Il ragazzino e le sorelle erano arrivatu con un barcone, frequenta la scuola e gioca a calcio

“Frequentava la scuola ed anche una scuola di calcio. É arrivato nell’ambito di un progetto per famiglie che prevede l’affitto di una singola abitazione per ogni nucleo” – ha precisato Giovanni Butto con Federica Sciarelli che ha aggiunto che Mohammed è arrivato in Italia con un barcone con le sorelle. “Indossa un pigiama scuro che sembra una tuta”.