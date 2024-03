Caterina Del Pizzo scomparsa a Maiori, l’appello del fratello a Chi l’ha visto e la svolta: ‘Trovata’

Allarme a Maiori, in provincia di Salerno, per la scomparsa di Caterina Del Pizzo detta Katia. Come riferito dal fratello l’ultima volta la 47enne è stata vista intorno alle 11:20 di mercoledì 6 marzo mentre prendeva il pullman di linea in direzione Salerno.

Katia Del Pizzo immortalata prima di prendere il pullman per Salerno

Allarme a Maiori, Caterina Katia Del Pizzo scomparsa dopo aver preso il pullman in direzione Salerno

Il caso è stato trattato durante la puntata di Chi l’ha visto con il fratello che è intervenuto per lanciare un appello. “Le telecamere l’hanno ripresa mentre prendeva il pullman. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto rosso e blu e lo zainetto in spalle” – ha spiegato Piero.

“Siamo una famiglia molto unita. Per noi è un fulmine a ciel sereno, non riusciamo a darci una risposta. Mia sorella è sempre molto gioiosa, bella come il sole… Non riusciamo a spiegarci questo allontanamento. Un marito stupendo, un figlio stupendo”. Caterina Del Pizzo ha lasciato cellulare e documenti a casa.

Il fratello a Chi l’ha visto: ‘Un fulmine a ciel sereno, ha un figlio e un marito bellissimi’

“Dovrebbe avere con se 100 euro e non sappiamo cosa ha messo nello zainetto. Le ricerche si stanno concentrando a Salerno“. La donna è stata avvistata nella zona della stazione. “Katia torna perché senza di te non riusciamo a vivere. Abbiamo bisogno di te. C’è una famiglia che ti aspetta come c’è sempre stata. Chiedo a tutti aiuto” – ha aggiunto il fratello della 47enne scomparsa da Maiori, in Costiera Amalfitana. “É una ragazza tranquillissima, ama il suo paese. Non abbiamo notato nessun cambiamento”.

Katia ha contattato i familiari dopo l’intervento del fratello in diretta: ‘É a Roma, ha chiamato il marito’

Subito dopo l’intervento in diretta la svolta con Caterina Del Pizzo che ha contattato la famiglia. “Sta tornando a casa”. Dopo una giornata di grande apprensione la famiglia della 47enne ha potuto tirare un grande sospiro di sollievo così come tutti i residenti del comune della Divina Costa che si erano immediatamente attivati per aiutare la famiglia a ritrovare Katia. “Si è fatta prestare un cellulare ed ha chiamato il marito, è alla stazione Roma Termini. Si è scusata, ha detto che era un momento un po’ così”.