Bimbo di 3 anni cade in un canale a Spinetoli e muore: due passanti vedono il corpicino in acqua

Un’altra tragedia ha funestato l’Ascolano, teatro, nel fine settimana, di ben tre gravissimi incidenti che hanno coinvolto bambini. Nel pomeriggio di domenica 25 agosto un bimbo di 3 anni, che era in compagnia dei familiari in una zona agricola a Spinetoli, è finito in un canale irriguo ed è deceduto nonostante le disperate manovre rianimatorie.

Dramma in una zona agricola dell’Ascolano, i genitori avevano perso le tracce del bimbo ed avevano lanciato l’allarme

I congiunti lo avevano perso di vista e ne avevano segnalato la scomparsa: dopo alcune ore, mentre le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri erano in corso, il corpicino del piccolo è stato visto in acqua galleggiare da due persone che passavano e che hanno avvertito i soccorritori. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per far riprendere i sensi al bimbo con lunghe manovre rianimatorie. Allertata anche l’eliambulanza, per un eventuale trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, che è stata fatta rientrare perché il piccolo è nel frattempo deceduto. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del tragico incidente.

Il bambino , di origine straniera, che al momento della scomparsa era con i familiari tra cui la madre in stato di gravidanza, è stato recuperato in un canale profondo circa un metro e mezzo a circa un chilometro da dove era stato visto l’ultima volta dai congiunti che ne avevano subito segnalato la scomparsa.

Il corpicino del piccolo avvistato da due passanti, le disperate manovre di rianimazione e il decesso

Sempre nell’Ascolano, ad Acquasanta Terme, si era consumata un’altra tragedia 24 ore prima in una data già infausta per l’ottavo anniversario del sisma del 2016 che causò 299 vittime tra cui 52 a Pescara ed Arquata del Tronto (Ascoli Piceno): un bimbo di 4 anni, Davide Marcozzi, è deceduto a causa delle gravissime lesioni al torace causate dalla caduta di un fusto in metallo. Il piccolo era con il padre nel garage di casa in frazione Ficciano, quando ha tentato di prendere il contenitore, carico di materiale ferroso, che gli è caduto addosso.

Tre giovani vite spezzate in poche ore

Nella serata di sabato 24 agosto altro incidente a Roccafluvione, sempre nell’Ascolano. Un

bambino di sette anni è caduto da un’altezza di tre metri e mezzo dopo il cedimento di una ringhiera sul balcone della propria abitazione, mentre giocava. I sanitari del 118 che lo hanno trasferito in eliambulanza al Trauma Center di Ancona. Il bambino è sempre rimasto cosciente anche se agitato: in questo caso tragedia sfiorata.