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Bimbo di 3 anni nel recinto dei coccodrilli in uno zoo in Inghilterra: arrestato un 30enne per tentato omicidio

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 18 Giu, 2026 - ore: 21:52 #bimbo, #coccodrilli, #Inghilterra
Il bimbo sarebbe stato gettato nel recinto dei coccodrilliIl bimbo sarebbe stato gettato nel recinto dei coccodrilli

Il dramma è avvenuto allo zoo Johnsons of Old Hurst, nel Cambridgeshire

Dramma allo zoo Johnsons of Old Hurst, nel Cambridgeshire, in Inghilterra, dove un bambino di appena tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito all’interno del recinto dei coccodrilli.

Per l’accaduto la polizia del Cambridgeshire ha arrestato un uomo di 30 anni, originario del Norfolk, con l’accusa di tentato omicidio.

Il bambino è ricoverato in condizioni critiche ma stabili

L’allarme è scattato intorno alle 13:24, quando i servizi di emergenza sono intervenuti nello zoo in seguito alla segnalazione dell’incidente.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Addenbrooke di Cambridge, dove è ricoverato in condizioni definite critiche ma stabili.

Sul posto sono intervenute ambulanze, un’équipe di terapia intensiva e l’elisoccorso.

La dinamica è ancora sotto indagine

Gli investigatori stanno cercando di chiarire come il bambino sia finito nel recinto dei rettili.

Secondo quanto riferito dalla polizia, al momento non risulta che il 30enne arrestato conoscesse la vittima.

L’ispettore Verity McCann ha spiegato che gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti nello zoo al momento dei fatti per ricostruire con precisione l’accaduto.

Le autorità stanno inoltre verificando se il bambino sia stato aggredito dai coccodrilli oppure se le lesioni siano state provocate in altre circostanze.

Le indiscrezioni e la cautela degli investigatori

Nelle ore successive all’incidente alcuni media britannici hanno riportato l’ipotesi secondo cui il bambino sarebbe stato gettato all’interno del recinto. Si tratta però di una ricostruzione che non è stata confermata ufficialmente dalla polizia, che invita a non trarre conclusioni prima della fine delle indagini.

Anche il deputato di Huntingdon, Ben Obese-Jecty, ha chiesto pubblicamente di evitare speculazioni online, sottolineando che è in corso un’indagine penale.

Lo zoo: “I nostri pensieri sono con la famiglia”

In una nota diffusa sui social, la direzione dello zoo Johnsons of Old Hurst ha espresso vicinanza ai familiari del bambino.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti al ragazzo e alla sua famiglia”, si legge nel comunicato.

La struttura ha inoltre annunciato la chiusura temporanea della Casa Tropicale, dove si trova il recinto dei coccodrilli, mentre il resto dello zoo continuerà a rimanere aperto.

L’indagine della polizia del Cambridgeshire prosegue per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità dell’uomo arrestato.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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