Bimbo trovato morto a 3 anni a Petralia Soprana, il giallo della fuga di gas

Tragedia a Petralia Soprana, piccolo centro sulle Madonie, in provincia di Palermo, dove un bambino di tre anni è stato trovato esamine nella masseria Sgadari dove vivono e lavorano i genitori, in contrada San Giovanni.

Il piccolo, soccorso dal 118 dopo l’allarme dato dal padre e dalla madre, intorno alle 11 di lunedì 16 ottobre, è morto in ambulanza durante il trasporto all’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia. I genitori del bambino, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 4 anni, stavano lavorando nella struttura ricettiva. Inizialmente si ipotizzava che il decesso fosse stato provocato da una fuga di gas.

“Non abbiamo parole, è una tragedia che ha sconvolto tutti” – Pietro Macaluso, sindaco di Petralia Soprana. Nelle prossime ore il primo cittadino proclamerà il lutto cittadino mentre si attende di capire quali possono essere state le cause della morte.

In un primo momento, la mamma – che ha trovato il piccolo che non respirava e ha chiamato i soccorsi – avrebbe riferito di aver sentito un forte odore di gas in casa “ma sembra che i vigili del fuoco non abbia riscontrato alcuna fuga. La mamma era sconvolta, ha chiamato i soccorsi e gli è andata incontro per cercare di abbreviare i tempi” – ha aggiunto Macaluso.

“È arrivato anche un rianimatore e hanno tentato di salvare il piccolo per più di un’ora ma non c’è stato nulla da tariffa” – ha aggiunto il primo cittadino. corpo del piccolo si trova all’obitorio dove è in corso l’ispezione cadaverica e poi si valuterà se procedere con l’autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese.