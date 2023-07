Bimbo ucciso dalla madre a Voghera, il papà di Luca: ‘Non potrò mai perdonarmi’

Avevano organizzato dei turni per evitare che Elisa Roveda restasse sola nell’abitazione con il piccolo Luca nell’abitazione di via Mezzana, a Voghera (provincia di Pavia).

La 44enne sta vivendo una fase delicata per una depressione post partum e il marito aspettava sempre l’arrivo di Angela, nonna del bimbo di 1 anno e madre dell’infanticida, prima di uscire di casa per andare a lavoro. Venerdì 14 luglio è stato costretto ad anticipare dalle 8:00 alle 7:30 per una consegna improvvisa ed ora non riesce a darsi pace.

“Sembrava tutto tranquillo e mi ha detto di andare senza problemi e che si sentiva meglio”. In quel lasso di tempo è successo l’inimmaginabile con Elisa ha spezzato quella giovane vita che tanto aveva desiderato. “Ora sono morto anche io, non potrò mai perdonarmi di averla lasciata sola per andare a lavoro” – ha aggiunto Maurizio Baiardi sottolineando che, nonostante la moglie non stesse bene, non si aspettava un epilogo simile.

Così come Angela, la mamma di Elisa Roveda, che aveva ritardato di poco per completare la spesa ed evitare di uscire nelle ore più calde. Quando ha bussato alla porta ha ricevuto l’agghiacciante risposta della figlia. “Non apro, è successa una cosa terribile, vai via”. Poi l’ha trovata sdraiata sul letto in stato confusionale.

La nonna di Luca ha raccontato che la 44enne viveva una tale fase di prostrazione che non riusciva nemmeno a cucinare. “Al pranzo, a preparare i pasti pensavo io”. Ora la donna è tenuta sotto controllo nel reparto psichiatria del Policlinico San Matteo di Pavia.