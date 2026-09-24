Alessandro Brilli trovato morto davanti al Pta di Bitonto: due uomini incappucciati avrebbero lasciato il 32enne sulla scalinata

Il trentaduenne è stato abbandonato davanti al presidio ospedaliero di Bitonto

Il corpo lasciato davanti al presidio sanitario

Lo hanno portato davanti a una struttura sanitaria nel cuore della notte e lo avrebbero lasciato sulla scalinata d’ingresso, prima di allontanarsi a bordo di un’Audi scura senza targa.

È il dettaglio al centro delle indagini sulla morte di Alessandro Brilli, 32 anni, trovato all’alba sulla rampa di accesso al Pta, il Presidio territoriale di assistenza di Bitonto, in via Comes, nell’area dell’ex ospedale cittadino.

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, intorno alle 2 della notte due persone con il volto coperto avrebbero raggiunto la struttura a bordo di una Audi RS3 nera priva di targa. I due avrebbero quindi lasciato il 32enne davanti all’ingresso per poi ripartire.

Resta ancora da stabilire un elemento fondamentale: Brilli era già morto quando è stato abbandonato davanti al Pta oppure era ancora in fin di vita?

Le tracce di sangue e i traumi alla testa

Sul luogo del ritrovamento sono state individuate tracce di sangue. L’area è stata immediatamente transennata dalla Polizia, mentre sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica e il magistrato di turno Angela Morea.

Da un primo esame esterno del corpo non sarebbero emerse ferite provocate da armi da fuoco. Gli accertamenti avrebbero invece evidenziato lesioni traumatiche alla testa.

Il corpo è stato trasferito al Policlinico di Bari, dove saranno effettuati ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte e ricostruire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

Al momento, dunque, la dinamica non è ancora stata definita e saranno gli esami sul corpo a fornire ulteriori elementi agli investigatori.

Caccia all’Audi nera senza targa

Uno dei primi obiettivi degli investigatori è ora ricostruire il percorso dell’auto utilizzata per raggiungere il presidio sanitario.

In zona sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private. Le immagini saranno acquisite e analizzate per cercare di ricostruire gli spostamenti dell’Audi e individuare le persone che si trovavano a bordo.

La vettura, secondo quanto emerso finora, era una Audi RS3 nera senza targa.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire le ore precedenti alla morte del 32enne Alessandro Brilli, che era residente a Bitonto. Le indagini della Polizia proseguono per stabilire chi abbia accompagnato il 32enne davanti al Pta, in quali condizioni si trovasse e cosa sia accaduto prima che il suo corpo venisse lasciato sulla scalinata.