Bianca Berlinguer e Mauro Corona, lite furiosa in diretta: «Sono stufa dei suoi ricatti» (VIDEO)

Bianca Berlinguer e Mauro Corona

È sempre Cartabianca parte con mezz’ora di ritardo per un problema tecnico

Quella che doveva essere una normale apertura di puntata si trasforma in pochi minuti in uno dei confronti più accesi tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona.

La puntata di È sempre Cartabianca di mercoledì 23 settembre su Rete 4 è iniziata con circa mezz’ora di ritardo a causa di un problema al mixer. A spiegare l’imprevisto al pubblico è stata la stessa conduttrice, costretta ad attendere che la situazione tecnica fosse risolta prima di poter partire.

Corona, ospite fisso della trasmissione, interviene proprio sul contrattempo. Dopo aver raccontato con ironia di essersi concesso «un bicchierino» durante la lunga pausa, invita a non trasformare i tecnici nel bersaglio della serata.

Una battuta che, però, non viene presa bene da Berlinguer.

La conduttrice precisa che il personale tecnico non aveva responsabilità per quanto accaduto e il botta e risposta comincia a diventare sempre più teso.

«Mi tolga il contratto e me ne vado»

Corona prova a spiegare il senso del suo intervento, sostenendo di aver semplicemente voluto difendere i tecnici dal rischio di diventare il «capro espiatorio».

Berlinguer, però, non arretra e gli fa notare che lui aveva potuto rilassarsi durante la pausa mentre in studio si cercava di risolvere il problema.

A quel punto lo scrittore alza il livello dello scontro e mette in discussione la possibilità stessa di continuare la collaborazione.

«Mi tolga il contratto e me ne vado via stasera. Ho detto una cosa gradevole per i tecnici e lei mi fa una filippica», replica Corona.

La conduttrice risponde senza mezzi termini, lasciando intendere di essere arrivata al limite della sopportazione per quelle che considera continue minacce di abbandono.

«Sono stufa dei suoi ricatti», è il passaggio più duro della discussione.

Poi l’affondo: «Se vuole restare, bene, se non vuole restare, non resta».

Il botta e risposta dura per diversi minuti

Il confronto continua davanti alle telecamere. Corona accusa Berlinguer di non lasciarlo parlare e richiama anche una precedente critica di Alessandro Sallusti.

«Lei non ascolta gli altri, ha ragione Sallusti», dice lo scrittore.

La conduttrice ribadisce invece di non voler più accettare quello che considera un ricatto legato alla permanenza nel programma.

Per qualche minuto il problema tecnico che aveva fatto slittare l’inizio della trasmissione passa completamente in secondo piano: a tenere banco è ormai lo scontro tra i due protagonisti storici di È sempre Cartabianca.

Alla fine arriva la necessità di voltare pagina e iniziare la puntata.

Poi la pace e le scuse di Corona

Dopo il confronto, il clima torna progressivamente alla normalità e la trasmissione può finalmente entrare nel vivo.

Corona, prima di proseguire, riconosce di aver esagerato e prova a chiudere la parentesi con una richiesta di scuse.

«Volevo chiedere scusa, mi è partito l’embolo», ammette.

Berlinguer, tuttavia, mantiene una certa fermezza e torna sulla possibilità che in futuro il programma possa avere un ospite fisso diverso: «Spero che per la prossima stagione si trovi qualcuno un po’ più educato. Non è difficile trovare qualcuno migliore di me», dice Corona.

Lo scontro si chiude così, dopo alcuni minuti di tensione, con i due nuovamente impegnati nella puntata.

Il confronto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, questa volta, è partito da un inconveniente tecnico ed è arrivato fino alla messa in discussione della loro collaborazione.