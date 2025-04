Femminicidio Bitonto, Lucia Chiapparino colpita con le forbici dal marito: la telefonata e il tentato suicidio

Vincenzo Visaggi ha ucciso la moglie a colpi di forbice

Vincenzo Visaggi chiama i carabinieri: ‘Venite ho ucciso mia moglie’

Il 75enne Vincenzo Visaggi ha ucciso a coltellate la moglie, la 74enne Lucia Chiapparino, la mattina di venerdì 18 aprile e ha poi chiamato i carabinieri confessando: “Venite, ho ucciso mia moglie”.

Il femminicidio all’interno dell’abitazione della frazione Mariotto

Il femminicidio è stato compiuto nell’abitazione della coppia a Mariotto, frazione del comune di Bitonto, ad una quarantina di chilometri da Bari. A quanto si apprende l’uomo, un operaio in pensione, avrebbe tentato subito dopo di togliersi la vita senza riuscirci. Al loro arrivo, i carabinieri lo hanno trovato in bagno. Vincenzo Visaggi ha usato un paio di forbici per colpire a morte Lucia Chiapparino.

Dopo aver aggredito la donna (entrambi hanno 75 anni) , è pensionato ha usato le forbici, ritrovate sul luogo del femminicidio, per colpirsi al torace: si è ferito ma non in modo grave. E’ stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari dove è ricoverato e piantonato. Si indaga sul movente e se ci fossero precedenti situazioni di criticità tra marito e moglie.

‘Non abbiamo avuto segnalazioni dai servizi sociali’

“Era una coppia apparentemente serena, non abbiamo avuto segnalazioni dai servizi sociali. Sono qui per portare solidarietà e vicinanza in un momento tristissimo, la nostra comunità è sgomenta e si stringe al dolore dei familiari. È un momento molto triste” – ha detto il sindaco di Bitonto (Bari) Francesco Paolo Ricci

“Sembrava una coppia tranquilla, ma non abbiamo mai conosciuto le dinamiche interne alla famiglia. Lui è sempre sembrato un tipo un po’ strano, non era molto socievole, ma nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere”. Così un vicino di casa sul femminicidio di Lucia Chiapparino, la 75enne residente a Mariotto (frazione di Bitonto, in provincia di Bari) uccisa oggi in casa dal marito, Vincenzo Visaggi.

Lucia Chiapparino aveva perso il papà una settimana fa

“Era una famiglia benestante, il padre di lei è morto una settimana fa e, oltre ad alcuni appartamenti, avevano anche delle proprietà in campagna”, sottolinea un uomo presente sulla scena del delitto. Visaggi, coetaneo della vittima, avrebbe colpito mortalmente la moglie con delle forbici, per poi chiamare i carabinieri per costituirsi.