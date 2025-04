Massiccio blackout in Spagna e Portogallo: elettricità e internet non funzionano, è caos

Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza corrente e connessione

internet . Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto.

I cittadini di tutte le regioni e del Portogallo hanno segnalato un’interruzione della corrente elettrica poco dopo mezzogiorno. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Problemi segnalati anche in Francia. Sono stati colpiti anche i semafori ei centri commerciali.

A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è fuori servizio. Almeno sette passeggeri dei treni della metropolitana di Barcellona sono rimasti intrappolati a causa dell’interruzione di corrente. Per ora, i quattro principali ospedali del capoluogo catalano – Clínic, Vall d’Hebron, del Mar e Sant Pau – dispongono di acqua corrente.

Fonti del Comune di Barcellona indicano che la preoccupazione principale ora è se la situazione si risolverà nelle prossime ore o se si protrarrà, e si sta quindi già lavorando a “tutti gli scenari possibili”. Le autorità, riunite presso il centro di coordinamento, sottolineano che la priorità è salvare tutte le persone intrappolate, sia in metropolitana che negli ascensori.

There is a blackout currently in all of Spain, and apparently Portugal. No one seems to know what the cause is but people are suspecting cyberattack. The streets are a bit chaotic but order so far is mostly prevailing. pic.twitter.com/zvY3uKr8Ka