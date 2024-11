Bologna, chiude la pasticceria dei vip Federico Asta un mese dopo il tragico incidente del titolare

La pasticceria Federico Asta di Bologna, non riaprirà più. Il negozio tanto amato dai vip, noto in città per le torte preparate ai personaggi famosi e le iniziative solidali, non riuscivamo più ad andare avanti dopo la scomparsa del giovane titolare Federico Asta, morto in un incidente stradale lo scorso 21 ottobre.

La moglie di Federico Asta ha annunciato sui social che la pasticceria non riaprirà: ‘Questioni economiche’

Ad annunciarlo su Facebook è stata la moglie Giorgia Pilone: ​​”In tanti mi state chiedendo quando apre e se apre. Purtroppo a malincuore e con tanto dolore vi comunico che la pasticceria non riaprirà. Ho provato a fare tutto con le mie forze, pregavo tanto , speravo tanto di poter riaprire quelle serrande per poter riaprire il sogno di Federico e per i nostri figli Alessandro e Nicole, per fargli sempre ricordare del suo papà entrando lì dentro che mai pensavo di incontrare, gente umile e straordinaria!”.

Infine dopo un ricordo del marito, il triste annuncio: “Mai mi sarei aspettata che la pasticceria non aprisse, sono sempre stata positiva e dicevo ce la farò, ma purtroppo per questioni economiche non riesco da sola!”.