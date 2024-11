Cosa cambia nel nuovo Codice della Strada: multe, monopattini e neopatentati

Multe più severe – tra 250 e 1.000 euro – per chi è al volante e tiene in mano uno smartphone. Obbligo di assicurazione, targa e casco per i monopattini.

Stretta sulla cilindrata dei veicoli per i neopatentati: non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/te autovetture con potenza massima di 105 kW. Revoca o sospensione della patente fino a un anno per chi abbandona gli animali in strada. Nuove regole sul posizionamento degli autovelox.

Sono alcune delle principali misure contenute nel nuovo Codice della Strada, approvato in via definitiva in Senato con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. “Il nuovo Codice della strada è finalmente legge. Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale vera” – commenta il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. “É un risultato frutto di un lungo confronto durato più di un anno – prosegue – con associazioni, enti locali, realtà dell’automotive ed esperti, con un obiettivo comune: ridurre le stragi sulle strade italiane”. Di seguito il dettaglio di alcune delle nuove regole per chi si trova al volante.

Nuovo Codice della Strada: multe più salate

MULTE A CHI GUIDA CON LO SMARTPHONE. La sanzione per chi è al volante e tiene in mano lo smartphone andrà da 250 euro a 1.000. Sospensione di una settimana della patente se si viene sorpresi col telefono al volante e decurtazione fino a 10 punti. Se i punti sono più bassi, la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi. Pene più severa se l’uso del telefonino causa un incidente.

GUIDA IN STATO DI EBREZZA. Per i conducenti recidivi, e’ previsto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione. Semplificazione delle procedure per l’accertamento di consumo di droghe, eliminando la necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica. In caso di positivita’, e’ prevista la revoca della patente e l’obbligo di visita medico-legale, con divieto di riottenere la patente per tre anni.

ALCOLOCK. Chi viene trovato con un tasso alcolemico da 0,8 in su potrà guidare solo veicoli con installato a bordo l’alcolock, si tratta di un dispositivo in grado di registrare il tasso alcolemico soffiandoci dentro. Il conducente sarà tenuto a soffiarci dentro ad ogni accensione della vettura. Se il dispositivo rileva l’assenza totale di alcol, allora l’automobile potrà essere avviata.